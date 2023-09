Comprano l’Inter dopo aver provato a prendere il Milan: nuove conferme

L’Inter potrebbe presto cambiare proprietà: gli acquirenti sono già conosciuti nell’ambiente Milan, precedente loro obiettivo.

Suning sta seriamente considerando la possibilità di vendere l’Inter. La famiglia Zhang sembra pronta a fare questo passo importante, andandosene dopo aver comprato la maggioranza delle azioni nel 2016.

Il Consiglio di Amministrazione nerazzurro nelle scorse ore ha approvato il bilancio 2022/2023, chiuso con 85 milioni di euro di perdita (erano 140 nell’esercizio precedente). La proprietà ha coperto tale passivo e ha ripatrimonializzato il club per 86 milioni, convertendo in capitale la quota di debiti da finanziamento soci. Sulla perdita hanno pesato molto gli interessi sui debiti e i mancati ricavi dallo sponsor Digitalbits.

Inter verso la cessione? Dopo il Milan, Investcorp ci riprova

I conti dell’Inter sono destinati a migliorare e anche per questo il momento appare propizio per la vendita. Il raggiungimento della finale di Champions League nella scorsa stagione è stato un traguardo importante e ha aiutato anche la valutazione del club. Sono stati avviati pure dei discorsi inerenti la possibile costruzione di uno stadio di proprietà a Rozzano, un progetto fondamentale per il futuro.

Il giornalista Turki Alghamdi di Abu Dhabi Sports ha rivelato che Investcorp è pronta a presentare un’offerta per l’acquisto dell’Inter. Nei mesi scorsi il fondo di investimento del Bahrain ha lavorato per mettere insieme i capitali necessari e ora la trattativa con Suning sarebbe in stato avanzato. Alghamdi ha aggiunto che “se l’affare si concludesse, sarebbe un salto di qualità per il futuro dei nerazzurri“.

Investcorp non è un nome nuovo nelle cronache calcistiche. Infatti, nel 2022 aveva provato a comprare il Milan da Elliott. C’è stato un periodo durante il quale sembrava che l’operazione dovesse chiudersi positivamente, poi l’entrata in scena di RedBird Capital Partners ha cambiato tutto. La proposta di Gerry Cardinale ha convinto maggiormente il fondo americano creato da Paul Singer, che ha anche prestato parte dei quasi 1,2 miliardi di euro necessari per l’acquisizione. Una pratica nota come vendor loan.

La società del Bahrain non si è arresa e, dopo non essere riuscita a prendere il Milan, ha fatto un tentativo per l’Inter. Le ultime indiscrezioni fanno pensare che la negoziazione possa andare a buon fine. Sarà interessante vedere quale sarà la valutazione del club nerazzurro. I rumors dicono che i Zhang vorrebbero almeno 1,3 miliardi, quindi un prezzo superiore a quello che era stato fissato per il Milan. Non rimane che attendere.