Dal Milan alla Juve: ritorno in Italia

I bianconeri valutano diversi profili per migliorare il reparto arretrato e fra questi c’è anche un ex rossonero

A quasi un mese dalla fine del mercato ci sono squadre che si sono già rese conto di non essere riuscite e rinforzare nel migliore dei modi tutti i reparti, e che quindi studiano già delle soluzione per risolvere la situazione a gennaio.

Da questo punto di vista la Juventus è già al lavoro perché sente il bisogno di inserire un nuovo innesto per la difesa, che al momento non dà ancora piene garanzie. L’infortunio di Alex Sandro, che tra l’altro è in uscita dal club bianconero, e le prestazioni non esaltanti di Danilo e Gatti non danno grande sicurezza Max Allegri, che preferirebbe avere a disposizione un altro giocatore di livello nel reparto arretrato.

Il fatto di non giocare le coppe europee ha portato la società della Vecchia Signora a decidere di non fare investimenti di questo tipo, ma la partenze di Leonardo Bonucci e il fatto di giocare a tre, adesso richiede uno sforzo importante sempre agli stessi elementi, che in questa fase devono affrontare tante gare ravvicinate. Aggiungiamo inoltre che Daniele Rugani è in scadenza e non è assolutamente certo che possa rimanere ancora.

La Juventus punta anche l’ex rossonero Tiago Djalò

Secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e il direttore sportivo Giovanni Manna stanno sondando diversi profili di difensori per rinforzare la retroguardia in vista della sessione invernali. Due sono i nomi principali al momento.

Al primo posto c’è il centrale del Salisburgo, Strahinja Pavlovic. Il serbo classe 2001 è un mancino di grande prospettiva e che gioca già da anni ad alti livelli e con esperienza internazionale. La Juventus lo tiene d’occhio già dai tempi in cui militava nel Partizan Belgrado e potrebbe ricoprire il ruolo di terzo di sinistra al posto di Alex Sandro, soprattutto se il brasiliano lascerà la Continassa.

C’è poi un secondo profilo e si tratta di un ex Milan. Stiamo parlando di Tiago Djalò, punto di riferimento del Lille ormai da diverse stagioni, con il quale ha anche vinto la Ligue 1 tre anni fa. Il difensore portoghese adesso ha 23 anni e militato nella Primavera dei rossoneri nella stagione 2018-19, prima di trasferirsi in Francia nell’ambito dell’operazione che portò Rafael Leao al Milan. Con il Diavolo non ha mai esordito nella Prima Squadra, ma c’è ora la possibilità di un ritorno in Italia.