Gattuso di nuovo in panchina: firma a un passo

Non sono state molto fortunate le ultime avventure da allenatore di Gennaro Gattuso, che però avrà subito una nuova chance per rifarsi con un club importante, con il quale la firma sembra davvero ad un passo.

L’ex centrocampista e tecnico del Milan aveva chiuso la sua esperienza in Italia dopo un anno e mezzo alla guida del Napoli, sfiorando l’accesso alla Champions League. In realtà stava per cominciare la stagione successiva sulla panchina della Fiorentina, ma delle incomprensioni con la dirigenza della Viola lo hanno portato a lasciare ancor prima dell’inizio del campionato, per poi prendersi di fatto un anno sabbatico.

L’estate successiva si trasferisce in Spagna qualche mese più tardi rilevando la guida del Valencia, ma anche lì le cose non vanno per il meglio e Gattuso rescinde il proprio contratto con i giallorossi a dicembre dopo aver collezionato solamente 20 punti nelle prime 18 gare. Ora un’occasione gli arriva però dalla Ligue 1, con un club importante che punta su di lui per ripartire, dal momento che le cose non sono andate per il meglio in questo inizio di stagione.

Gattuso vicinissimo al Marsiglia

Gattuso infatti è molto vicina al Marsiglia, che dopo il pesantissimo ko per 4-0 al Parco dei Principi contro il PSG ha deciso di cambiare rotta con l’addio di Marcelino e ha contattato Ringhio per prendere le redini della squadra.

Il tecnico calabrese è atteso già oggi in Francia per firmare il contratto che lo legherà al nuovo club e per dirigere il primo allenamento. In un primo momento si era pensato a Christophe Galtier, ma alla fine la scelta è ricaduta sull’ex rossonero, che porterà con sé nello staff molti suoi fedelissimi, dal suo secondo Gigi Riccio ai preparatori atletici Bruno Dominici e Dino Tenderini, fino al preparatore dei portieri Roberto Perrone e al match analyst Marco Sangermani.

L’approdo di Gattuso sulla panchina dell’OM segue quello di Fabio Grosso su quella del Lione a poche settimane di distanza e conferma l’esodo di tecnici italiani anche nella Ligue 1. Il 45enne avrà il compito di far risalire i marsigliesi in classifica e di provare a superare il difficile girone di Europa League, nel quale ci sono anche l’Ajax e il Brighton di Roberto De Zerbi.