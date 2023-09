Gratis a giugno: Milan, colpo a zero vicinissimo

Il club rossonero continua a lavorare per un profilo che piace ormai da diversi mesi e punta a ingaggiarlo la prossima estate a zero

Ormai è passato praticamente un mese dalla fine del calciomercato estivo, ma è chiaro che i club continuano a lavorare sulle varie trattative già in vista di gennaio e della sessione invernale, in particolare sui discorsi già avviati in passato.

In alcuni casi infatti non è stato possibile chiudere delle operazioni impostate e le società hanno già iniziato a lavorarci per la prossima finestra dei trasferimenti. Il Milan ha lavorato molto sul mercato in questi mesi e ha cambiato praticamente due terzi della sua rosa tra acquisti e cessioni, ma non in tutti i reparti è riuscita ad ottenere quello che voleva. Se in attacco è comunque arrivato un rinforzo, sulla fascia sinistra non è arrivato il vice Theo Hernandez.

Infatti, contro il Verona mister Stefano Pioli ha optato per lo spostamento dell’esperto Alessandro Florenzi sull’out mancino, per poi far esordire il giovane Davide Bartesaghi, che però non ha ancora la giusta esperienza per rappresentare una valida alternativa al laterale francese, soprattutto nelle tante partite importanti che giocherà il Diavolo in questa stagione.

Il Milan lavora per Juan Miranda a titolo gratuito

Ecco quindi che il Milan ha intenzione di inserire un innesto in quel ruolo al più presto, ma il profilo che vogliono portare a Milanello si libererà solamente alla fine di quest’anno, perché il contratto gli scade a giugno 2024.

Stiamo parlando di Juan Miranda, esterno classe 2000 di proprietà del Betis Siviglia. Come riporta Matteo Moretto su Relevo, il club rossonero ha provato a ingaggiare il 23enne per ben due volte in estate, prima a inizio luglio e poi a fine agosto, inserendo nella trattativa anche Alexis Saelemaekers, ma il club spagnolo non ha accettato e sta provando a rinnovargli il contratto per non perderlo a zero.

L’esperto di mercato sottolinea però che la dirigenza rossonera sta continuando a lavorare sull’ex Barcellona perché lo ritengono un’ottima opportunità di mercato. C’è però chiaramente grande concorrenza per un giovane terzino di qualità che può liberarsi a titolo gratuito e il Diavolo deve tener conto anche di questo. L’anno scorso Juan Miranda ha collezionato 30 presenze con 3 gol e 2 assist e anche in questa stagione ha iniziato da protagonista.