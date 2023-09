L’emozione di Yacine Adli: “Ho sognato questo momento. Per il Milan ci sarò sempre”

Le parole di Adli ai microfoni di Sky Sport dopo Cagliari-Milan. Il francese ha espresso tutta l’emozione per questa serata

Una giornata importante per Yacine Adli, finalmente in campo oggi a Cagliari al posto di Rade Krunic da mediano basso. Prestazione super positiva, che rende ancor più inspiegabile lo scarso minutaggio raccolto lo scorso anno e in questo inizio di campionato.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex Bordeaux ha parlato di questo match e di quanto è stato difficile questo periodo sempre fuori dal campo: “Ho aspettato e sognato questa serata. Serviva pazienza e lavoro, io ho sempre dato tutto per aver questo momento. Oggi ho dimostrato che ci sono e posso aiutare la squadra, ma posso dare di più. Ho detto al mister ‘fammi giocare dove vuoi, anche terzino (sorride, ndr.)’. Per questa maglia ci sarò sempre. E’ stato complicato, non è mai facile non giocare. Se non volevo andar via dal Milan? Ho parlato col mister e mi aveva detto che forse non ci sarei stato, poi ho parlato con Tomori e gli ho detto che sarei rimasto”.