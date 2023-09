Milan, Cardinale li blinda! Doppio rinnovo all’orizzonte

Gerry Cardinale ed i suoi dirigenti hanno deciso di avviare concretamente i discorsi per questo doppio rinnovo contrattuale a breve.

Dopo la lunga estate di mercato, che ha visto il Milan tra i club più scatenati ed attivi in Europa, ora è tempo di consolidare le potenzialità della rosa a disposizione di mister Pioli.

Il prossimo obiettivo a cui punta il club rossonero riguarda i rinnovi di contratto di alcuni calciatori importanti, che andranno blindati per evitare che possano, nel breve termine, essere tentati da offerte in arrivo dall’estero.

Secondo quanto riporta la stampa in queste ore, Gerry Cardinale avrebbe dato ufficialmente via alla stagione dei rinnovi. Il patron del Milan ha dato mandato ai propri dirigenti operativi di blindare un paio di elementi considerati preziosi, sia dall’allenatore che dall’ambiente in generale. Trattative ben avviate e concretamente in atto.

Maignan e Krunic verso il rinnovo: i dettagli delle trattative

Il primo calciatore da blindare secondo opinione comune è Mike Maignan. Il portiere rossonero, considerato tra i migliori in Europa nel suo ruolo, ha il contratto in scadenza a giugno 2026. Non ci sarebbe teoricamente fretta nel trovare un nuovo accordo, ma il Milan sa che il francese potrebbe far gola a diversi top club internazionali.

L’idea è quella di incominciare subito i dialoghi con l’entourage di Maignan, allungando ulteriormente il contratto (obiettivo 2028), ma accontentando anche il calciatore. L’ex Lille guadagna 2,8 milioni netti a stagione, gli agenti spingono per arrivare ad almeno 6 annui, così da diventare bonus esclusi il rossonero più pagato della rosa. Trattative in corso e primi dialoghi già andati in scena.

L’altro calciatore su cui il Milan si sta adoperando per migliorare le condizioni contrattuali è Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è stato molto vicino in estate a lasciare i rossoneri, poiché tentato da una proposta allettante dalla Turchia. Ma alla fine Pioli, grande estimatore del 33 rossonero, lo ha convinto a restare come perno del centrocampo.

Secondo il Corriere dello Sport, il rinnovo di Krunic è sempre più vicino. Il suo attuale contratto scade nel 2025, il Milan vuole prolungarlo e leggermente adeguarlo, visto che il classe ’93 ad oggi percepisce solo 1,1 milioni netti a stagione. Non certo un ingaggio da titolare in una squadra come il Milan.

Dunque per evitare altre tentazioni, i dirigenti rossoneri sono pronti a fare qualche sforzo per questi calciatori, titolari e centrali nel progetto tecnico. L’autunno sarà la stagione dei prolungamenti.