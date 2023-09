Milan, clamoroso ritorno di fiamma: via dalla Roma, assalto rossonero

Il Milan potrebbe seriamente fare un tentativo per il calciatore della Roma, il quale difficilmente resterà anche nelle prossime stagioni.

Il campionato di Serie A è iniziato da circa un mese, mentre il calciomercato estivo ha chiuso i battenti da qualche settimana. Nonostante ciò le voci e le indiscrezioni in tal senso non smettono di circolare.

Il Milan è una delle squadre che senza dubbio si è mossa meglio in estate. Dieci colpi messi a segno, alcuni dei quali già determinanti nella formazione titolare, mentre altri avranno bisogno di maggior tempo per entrare negli schemi di Stefano Pioli.

Il centrocampo è stato prettamente rivoluzionato: in estate hanno lasciato giocatori ed esuberi come Bakayoko, Vranckx o De Ketelaere, senza dimenticare la cessione onerosa (e dolorosa) di Sandro Tonali. Al loro posto sono stati ingaggiati diversi calciatori di valore internazionale.

Nonostante questa abbondanza, il Milan potrebbe pensare seriamente ad un ritorno di fiamma per il prossimo futuro. Un mediano che per qualità e caratteristiche farebbe molto comodo, già cercato da Paolo Maldini e Ricky Massara durante la sessione estiva 2022.

Milan, media spagnoli sicuri: torna di moda Renato Sanches

Il calciatore in questione gioca in Italia da qualche mese, in una rivale del Milan per l’alta classifica. Ma nonostante ciò i rossoneri potrebbero tornare alla carica in futuro. Parliamo di Renato Sanches, mediano portoghese in forza alla Roma ma di proprietà del PSG.

Il centrocampista classe ’97 è stato molto vicino ai rossoneri un anno fa, prima dell’inserimento dei parigini. Secondo quanto riportato da Fichajes.net anche l’attuale dirigenza del Milan è decisamente interessata alle qualità di Sanches, dunque lo starebbe seguendo con grande attenzione.

Potrebbe servire un’offerta elevata per strapparlo dal PSG, mentre la Roma che lo ha in prestito con diritto di riscatto non sembra intenzionata a trattenere il portoghese a lungo. José Mourinho lo apprezza, ma ha bisogno di un centrocampista più sano e muscolarmente pronto di Renato Sanches.

Un’indiscrezione interessante, ma che al momento appare di difficile o quasi impossibile realizzazione. Infatti il Milan nel ruolo di mezzala ha già speso molto per assicurarsi gente come Loftus-Cheek, Musah e Reijnders, dunque se dovesse fare un innesto a metà campo andrebbe più su un regista, visto l’infortunio a lungo termine di Bennacer.

Inoltre le condizioni muscolari di Renato Sanches rendono l’eventuale operazione molto poco attuabile. Basti pensare che da quando è alla Roma, l’ex Bayern e Lille si è già fermato due volte per infortunio, saltando in proiezione almeno 4-5 partite.