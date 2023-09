Milan come la Juve, in arrivo la seconda squadra: quando accadrà

Anche il Diavolo è pronto a far esordire la sua squadra Under 23: dall’anno prossimo i giovani rossoneri giocheranno in Serie C

Il Milan prosegue nel suo percorso di crescita parallelo, sul campo con la squadra di Stefano Pioli che affina i meccanismi con i nuovi acquisti e punta ad ottenere la quinta vittoria su sei in campionato a Cagliari, e fuori dal campo con i progetti della società.

Mentre i rossoneri alimentano il sogno di riconquistare il titolo a distanza di due anni, cercando altri 3 punti fondamentali nella trasferta della Unipol Domus contro i sardi per il turno infrasettimanale, il club continua il percorso di crescita e mette nel mirino un altro obiettivo importante per il prossimo futuro. Stiamo parlando della seconda squadra, un progetto che fino a questo momento è riuscita a mettere in atto solamente la Juventus.

Il club bianconero ha fondato la Juventus U23 nel 2018, che l’anno scorso ha preso il nome di Juventus Next Gen. Questa formazione ha limiti di età anagrafica e partecipa al girone B della Serie C e offre la possibilità a tanti giovani di mettersi in mostra, alcuni dei quali hanno poi una chance anche in Serie A, in club minori, come ad esempio Soulè che è protagonista ora con il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Dalla prossima stagione arriva il Milan Under 23

Quest’anno ha completato l’iter anche l’Atalanta, altro club all’avanguardia. I bergamaschi hanno la loro secondo squadra inserito nel Girone A della Serie C e si preparano a fare lo stesso percorso della Vecchia Signora.

Non manca però molto tempo e questo sarà possibile anche per il Milan. Lo conferma proprio La Repubblica, che titola così: “Nel 2024 anche il Milan avrà la seconda squadra: in C col prodigio Camarda”. Una notizia molto importante e positiva per la società milanista, che oltre allo stadio porta avanti diversi altri progetti per il progresso del club, con l’obiettivo di tornare sulle vette d’Europa.

Il quotidiano spiega che ora le grandi manovre del settore giovanile sono affidate al nuovo Responsabile, ovvero Vincenzo Vergine, che è arrivato dalla Roma per ottenere grandi risultati anche con la Primavera e le altre categorie inferiori. L’indiscrezione però che già nella prossima stagione (quindi 2023-24) il Diavolo avrà la sua seconda squadra. Il Milan Under 23 giocherà in Serie C, verosimilmente nel Girone A, e lo potrebbe fare già con il baby fenomeno Francesco Camarda, che sta frantumando ogni record anche nell’Under 19.