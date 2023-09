Rafa Leao, nuovo dettaglio del contratto: è già vicino ad un bonus

Emerge un dettaglio riguardante il nuovo contratto firmato da Leao: c’entra un bonus che scatterà per una specifica condizione.

La trattativa per il rinnovo di Rafael Leao è stata lunga e difficile, ma la volontà del giocatore è sempre stata quella di rimanere al Milan. Un fattore che ha fatto la differenza in mezzo ai vari problemi nel condurre in porto l’operazione.

Oltre a dover trovare un accordo sullo stipendio, il club rossonero ha dovuto fare i conti anche con l’oneroso risarcimento che il portoghese doveva corrispondere allo Sporting Lisbona. Oltre 20 milioni di euro, interessi compresi, da dividere con il Lille. Alla fine, stando alle notizie trapelate, è stato proprio il Milan a intervenire per risolvere la situazione.

Rinnovo Leao: un dettaglio sul contratto col Milan

Leao ha firmato un contratto che prevede un ingaggio da circa 5 milioni di euro netti annui più bonus. Un bell’aumento rispetto a quello precedente da circa 1,5 milioni annui. Le sue richieste e quelle del suo entourage sono state pienamente soddisfatte.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, giornalista sportivo di Relevo, uno dei premi concordati scatta quando Rafa raggiunge quota 15 tra gol e assist in tutte le competizioni. In questo momento l’esterno rossonero è arrivato a quota 5, 3 gol e 2 assist nelle 6 partite disputate finora in stagione.

Continuando con questi numeri, Leao non avrà problemi a far scattare suddetto bonus. Anche se recentemente ha subito qualche critica, rimane un calciatore importante e decisivo per la squadra di Pioli. Proprio lui ha segnato il gol della vittoria contro l’Hellas Verona sabato scorso a San Siro. Lo ha fatto nella sua prima partita da capitano, quindi è stato ancora più speciale.

Questa è una stagione importante per il portoghese, che vuole consacrarsi definitivamente. È la quinta al Milan e tutti si aspettano un ulteriore step di crescita da parte sua. Se dovesse farlo, saranno inevitabili alcune offerte importanti da parte delle big d’Europa.

Il club rossonero si è messo al riparo con un nuovo contratto fino a giugno 2028 e una clausola di risoluzione da circa 170 milioni. È presto per dire cosa succederà nel 2024, intanto il Milan si gode Rafa e spera che riesca a dare tante soddisfazioni con le sue prestazioni. Ha tutto per essere un top player, manca un ultimo passo per l’affermazione definitiva.