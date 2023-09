Abate su Bartesaghi: “Mi ha emozionato, è un orgoglio. Ma ora…”

Ignazio Abate ha commentato l’esordio in Prima Squadra di Davide Bartesaghi con la maglia rossonera. Elogi ed emozioni da parte del tecnico

Davide Bartesaghi è pronto a prendersi il Milan. Il terzino sinistro di soli 17 anni è entrato anzitempo nelle grazie di Stefano Pioli, il quale gli ha concesso l’entrata in Prima Squadra nel corso di questo avvio di stagione. Una scommessa, e pure bella grossa, quella del Milan, che ha deciso di non acquistare un vice Theo in estate dando fiducia al giovanissimo. Sin qui, Bartesaghi ha timbrato due presenze in Serie A, subentrando proprio ad Hernandez nel secondo tempo. 22′ minuti complessivi, e ottimi spunti già visti in campo.

Al momento, il 17enne sta facendo la spola tra Primavera e Prima Squadra. Ha infatti giocato anche due gare di Primavera 1, dove è assoluto titolare di Ignazio Abate. 159′ i minuti complessivi sin ora nell’Under 19 rossonera. Dove potrà arrivare Bartesaghi? E’ chiaro che entrare così giovane a far parte di una squadra di livello e competitiva come il Milan è cosa da pochi, pochissimi. Il club rossonero spera che Davide continui a crescere e a dimostrare di meritare molto di più di pochi minuti in campo. Questo potrebbe significare tanto, come anche evitare un ulteriore acquisto per la fascia sinistra.

Intanto, è molto fiero di lui Ignazio Abate, l’allenatore della Primavera che ha curato il talento di Bartesaghi nelle ultime due stagioni. In una intervista a Milan TV ha espresso parole piene d’orgoglio.

Abate: “Bartesaghi ha tutte le qualità per mettere in difficoltà Pioli”

Ignazio Abate ha subito capito di avere un futuro top player in squadra una volta presa la guida della squadra Primavera. Adesso, vederlo fare il salto in Prima Squadra lo sta riempendo di orgoglio e soddisfazione. D’altronde, c’è anche del suo nella crescita esponenziale del terzino sinistro italiano. Intervistato a Milan TV, Ignazio Abate ha speso delle bellissime parole per il suo, ancora, giocatore. Eccole di seguito:

“Davide ha emozionato anche me. E’ un orgoglio per tutti gli allenatori che lo hanno avuto sin da ragazzino, una soddisfazione per tutto il mondo Milan. Ora arriverà la parte difficile: lo guarderanno con occhi diversi. Lui deve continuare a lavorare con testa bassa e umiltà. Poi ha tutte le qualità per mettere in difficoltà l’allenatore e quell’ambiente competitivo lo farà crescere sotto tutti i punti di vista”.

Il Milan si gode dunque il suo gioiellino, sempre più verso l’affermazione.