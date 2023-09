David Beckham e i primi incontri con Victoria, segreto svelato: “Ci incontravamo…”

Un retroscena intrigante svelato su David Beckham, l’ex centrocampista inglese con un passato anche nel Milan negli anni 2000.

In un mondo dove le coppie, anche quelle all’apparenza più belle e serene, tendono a lasciarsi e ad interrompere il proprio matrimonio, c’è un binomio sentimentale che invece non vuole affatto rompersi e resiste a tutte le cronache di gossip.

Stiamo parlando di David Beckham e Victoria Adams, ovvero uno dei calciatori più belli e chiacchierati di sempre con la ex componente delle Spice Girls. Una coppia che ha davvero riempito per anni le pagine scandalistiche di tutto il mondo, in particolare dei patinati tabloid inglesi.

I due sono sposati dal lontano 1999, hanno superato rumors, chiacchiere di ogni genere e crisi passeggere. Inoltre hanno messo su una splendida famiglia, visto che sono diventati genitori di quattro figli. Insomma, un idillio longevo e molto apprezzato dai fan di tutto il mondo. I tifosi del Milan ricorderanno le apparizioni di David Beckham in maglia rossonera, nel gennaio 2009 e nel gennaio 2010, per un totale di 33 presenze e due reti.

Victoria ed il retroscena piccante sui primi incontri con Beckham

Nelle prossime settimane Netflix trasmetterà in esclusiva una docu-serie sulla famiglia Beckham, che racconterà la storia d’amore proprio tra David e Victoria, i primi incontri, l’esplosione del gossip e l’idillio familiare, senza lesinare su sotterfugi ed indiscrezioni nascoste.

Le prime anticipazioni cominciano già a circolare in questi giorni. Tra cui un racconto piccante di Victoria Adams riguardante i primi momenti della loro relazione: “Quando ci siamo messi insieme il mio manager mi consigliò di tenere tutto nascosto, per evitare chiacchiere e giudizi. Così avevamo incontri intimi nei parcheggi. Non era così brutto come sembra…”

Una relazione tenuta nascosta e consumata, almeno nei primi mesi, in luoghi dunque non troppo comodi e confortevoli per i due personaggi noti. Ma una volta esplosa la bomba gossip, si è cominciato a parlare ovunque dei Beckham. La mamma dell’ex campione inglese aveva enormi timori: “Io e la mia famiglia eravamo paura di perdere tutto quello che David aveva realizzato fino a quel momento. Il calcio era sempre stato la sua vita, avevamo sacrificato tanto per i suoi obiettivi. Poi da un momento all’altro non era più la sua priorità”.

Tanto altro di irriverente e nascosto verrà svelato come detto nella serie tv Netflix, intitolata per l’appunto “Beckham”, che verrà messa in onda ed a disposizione degli abbonati a partire dal 4 ottobre prossimo.