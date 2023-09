Milan, Pioli non ci sta e si fa sentire: la critica al calendario

Nella conferenza stampa post Cagliari-Milan, l’allenatore dei rossoneri polemizza per la scelta della Lega sul calendario

Dopo la vittoria sul campo del Cagliari per 1-3 in rimonta, mister Stefano Pioli ha parlato, come di consueto, in conferenza stampa e si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi. Allo stesso tempo ha però posto l’attenzione su un’altra questione.

L’allenatore emiliano ha ricevuto molte risposte positive dai suoi giocatori nella trasferta in Sardegna contro la squadra di Claudio Ranieri, soprattutto dalle cosiddette seconde linee, che hanno disputato un’ottima gara e permesso ad alcuni titolari di ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni. Impegni che saranno tanti e particolarmente difficile per i rossoneri, soprattutto in queste settimane che verranno.

Il Diavolo sarà infatti impegnato sabato alle ore 18 a San Siro contro la Lazio di Maurizio Sarri per la settimana di campionato. Dopo il match casalingo coni biancocelesti la squadra di Pioli è impegnata mercoledì sera in Germania al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund di Edin Terzic per la seconda partita del girone di Champions League. Si chiude poi il trittico con la trasferta a Marassi contro il Genoa, in programma sabato 7 ottobre alle 20.45.

Pioli contesta le scelta della Lega

Tutte sfide molto complicate per il club rossonero, che dopo il big match contro i capitolini sono chiamati a dover fronteggiare due trasferte insidiose a distanza di solo quattro giorni.

Due partite eccessivamente ravvicinate che hanno infastidito Pioli, che ha fatto notare la questione proprio in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni in merito dopo il match di Cagliari: “Le partite con Borussia Dortmund e Genoa sono ravvicinate. Troppo ravvicinate“. In questo momento ovviamente anche 24 ore di riposo in più avrebbero fatto comodo e la contestazione del tecnico riguarda il fatto che la Lega non abbia programmato la sfida con il Grifone per domenica 8 ottobre.

Con le tante sfide in programma Pioli dovrà quindi gestire ancora al meglio le energie dei suoi, proprio come fatto contro il Cagliari, dando spazio a tutti gli elementi della rosa. La speranza è che in seguito possa esserci più attenzione nello stilare il calendario per il campionato quando i rossoneri saranno impegnati in Champions League in mezzo alla settimana.