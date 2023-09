Milan, prima volta dal 2006: la vittoria di Cardinale

Il lavoro degli americani sta portando i risultati sperati. E’ la prima volta che succede dopo 17 anni. Il Milan non può far altro che migliorare: il punto della situazione

E’ tempo di bilanci in casa Milan. Non quelli sul campo, per i quali servirà ancora un po’, ma quelli finanziari legati alla scorsa stagione.

Nella giornata di ieri, come scrive Calcio e Finanza, si è tenuto il CdA del Diavolo, sui conti relativi alla stagione 2022-2023, che ha visto il Milan chiudere con un risultato netto positivo per 6 milioni di euro. Un risultato importante dopo anni di rosso (l’ultimo di oltre 66 milioni di euro), arrivato grazie al lavoro di Elliott prima e RedBird poi. Sono dunque davvero lontani l’ultimo periodo di gestione Berlusconi e i mesi disastrosi dell’era cinese.

I ricavi nell’ultima stagione – come si legge sul sito – hanno superato quota 400 milioni di euro (erano stati 297 milioni nel 2021/22). Un vero record per la storia rossonera. Il tutto è avvenuto grazie ad un aumento dei ricavi commerciali e da sponsorizzazioni (+44 milioni), oltre che soldi arrivati dalla Champions League.

Vanno registrati anche gli investimenti da parte della proprietà nella squadra, con i diritti alle prestazioni dei calciatori, cresciuti di 50 milioni. C’è un incremento importante anche del patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2023: il saldo al 30 giugno 2022 era 131,23 milioni di euro. Un anno dopo è stato di 177 milioni di euro.

Milan, crescita costante: ora lo stadio

Come accennato, era da anni, che il Milan non chiudeva in utile i bilanci e più precisamente dal 2006, quando al 31 dicembre si chiude con un +2,5 milioni di euro.

Gerry Cardinale e i suoi uomini, però, non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Hanno voglia di vincere facendo un calcio sano. Serve così incrementare i ricavi e investire sul nuovo stadio. L’impianto di proprietà è imprescindibile per fare un ulteriore step. Proprio ieri sono arrivati dei passi importanti per la realizzazione dell’opera nell’area San Francesco a San Donato Milanese. I lavori dovrebbero iniziare nel 2025, per poi poterci giocare dalla stagione 2028/29.