Perché Genoa-Milan si gioca solo tre giorni dopo Dortmund: cosa dice il regolamento

Tante polemiche sulla decisione di giocare Genoa-Milan soltanto tre giorni dopo la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund. Ma capiamo perché è stato possibile e cosa dice il regolamento

Il Milan è atteso da diversi importanti impegni ad ottobre. Ad aprire il mese sarà il grande big match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Mercoledì 4 ottobre alle ore 21.00 andrà in scena l’importante gara, che dovrà servire ai rossoneri a recuperare il solo pareggio ottenuto contro il Newcastle. Soltanto tre giorni dopo, sabato 7 ottobre, il Milan sarà atteso dal Genoa allo Stadio Marassi. Un fatto che inevitabilmente ha creato stupore e critiche. Come è possibile che una squadra impegnata il mercoledì giochi già il sabato? I tifosi hanno mostrato grande dissenso, preoccupati dello stato di forma della squadra dopo una gara dispendiosa come quella di Champions League contro i tedeschi del Dortmund.

La risposta è tutta da ritrovare nel tema dei diritti televisivi, e vi spieghiamo subito il motivo. Difatti, Genoa-Milan è uno dei match dell’ottava giornata che è stato opzionato da Sky. Cosa significa? Che la gara oltre ad essere trasmessa da DAZN, sarà visibile in chiaro anche sui canali di Sky Sport. Sappiamo bene che Sky ha diritto alla trasmissione di tre partite ad ogni giornata di Serie A. Nel caso dell’ottava, queste saranno quelle del venerdì sera ore 20:45, sabato sera ore 20:45 e domenica ore 12.30. Ed è qui che si ritrova la risposta chiara. Per questioni legate agli ascolti e alla valorizzazione del prodotto, Sky Sport preferisce mettere in prima serata la migliore proposta del week-end. Nè Monza-Salernitana, né Lecce-Sassuolo, ovviamente. Ma Genoa-Milan. La gara in questione non si sarebbe di certo potuta giocare il venerdì sera dato l’impegno di Champions di mercoledì. Ecco dunque che la gara tra il Grifone e il Diavolo è stata programmata per il sabato sera.

Ma in primis, è il regolamento della Serie A a permetterlo. Capiamo cosa dice.

Genoa-Milan di sabato, cosa dice il regolamento

Il regolamento della Lega Serie A parla chiaro in merito. Ovvero, che una gara può essere programmata in qualsiasi orario e in qualsiasi data a patto che tra un match e all’altro ogni squadra abbia la possibilità di concedersi due giorni pieni di riposo. Nel caso specifico del Milan, la squadra di Pioli giocherà mercoledì sera contro il Borussia Dortmund, e avrà dunque giovedì e venerdì di riposo. Appunto, due giorni. Il sabato, dunque, potrebbe giocare in qualsiasi orario, anche alle 15.00 del pomeriggio. Ecco spiegato l’arcano. Anche se è una scelta che crea un certo dissenso, bisogna accettarla in quanto il regolamento non lascia dubbi.