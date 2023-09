PSG, Donnarumma: “Dura lasciare il Milan. In Champions sfida difficile”

Donnarumma ha commentato lo scontro che ci sarà tra il suo PSG e il Milan in Champions: due partite molto attese.

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League ha messo la squadra rossonera contro due grandi ex: Gianluigi Donnarumma e Sandro Tonali. Se il secondo è stato accolto benissimo in occasione della partita a San Siro contro il Newcastle United, è probabile che le cose andranno diversamente con il primo.

La decisione di andarsene a parametro zero nell’estate 2021 è stata vissuta come un vero tradimento da parte della tifoseria. Il Milan lo aveva cresciuto e riempito di soldi, scegliere di non rinnovare il contratto e di cambiare squadra senza che al club arrivasse un euro è stato un gesto da ingrato. Ovviamente, non è il primo calciatore che si comporta così e non c’è nulla di irregolare in tutto questo, però è normale che il suo modo di agire abbia generato delusione e anche un po’ di rabbia.

Donnarumma su Milan-PSG e non solo

Le sfide tra Milan e Paris Saint Germain si disputeranno il 25 ottobre a Parigi e il 7 novembre a San Siro. Prima di affrontare la squadra francese, i rossoneri se la dovranno vedere contro il Borussia Dortmund al Westfalendastion il 4 ottobre. I tedeschi hanno perso 2-0 sul campo del PSG nella prima giornata di Champions.

Donnarumma, intervistato da Sportmediaset, ha parlato delle squadre italiane impegnate nella massima competizione europea e ovviamente ha citato anche il Milan: “Nella scorsa stagione il Napoli ha disputato un grandissimo campionato e ha fatto bene anche in Europa, potrà dire la sua anche quest’anno. Il Milan è molto forte, ce l’abbiamo nel girone e sarà una sfida durissima. L’Inter ha giocato alla pari la finale contro il Manchester City e potrà dire la sua. La Lazio ha iniziato bene pareggiando contro l’Atletico Madrid. In Italia siamo messi bene“.

A Parigi il portiere campano si trova bene, ormai si è ben ambientato nella realtà che ha scelto due anni fa: “La città è bella, inizialmente è stato un po’ difficile perché ho lasciato la mia comfort zone. Io sono sempre stato al Milan, sono cresciuto lì ed è stata dura lasciare quella squadra, ma adesso va molto meglio. Mi sto ambientando, sto imparando la lingua, ho degli amici e sta andando bene“.

Talvolta non mancano le voci di mercato che danno Donnarumma di ritorno in Italia con la maglia della Juventus, che per adesso continua a puntare su Wojciech Szczesny. Vedremo se in futuro si concretizzerà il rientro in Italia dell’estremo difensore di Castellammare di Stabia.