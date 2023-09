Sarri, allarme per Milan-Lazio: un titolare a rischio forfait

Potrebbe saltare il secondo ritorno di un grande ex del Milan: un problema fisico potrebbe costringerlo al forfait sabato.

Dopo le ritrovate vittorie contro Hellas Verona e Cagliari, la squadra di Stefano Pioli ha in calendario una impegnativa sfida contro la Lazio. Sabato a San Siro i rossoneri dovranno superare un test più difficile degli ultimi affrontati.

I ragazzi di Maurizio Sarri ieri sono tornati a vincere superando il Torino allo stadio Olimpico. Un 2-0 importante in vista della partita del weekend. L’ultimo precedente tra le due formazioni è stato proprio a San Siro il 6 maggio scorso e ha visto la squadra di Stefano Pioli prevalere con il risultato finale di 2-0, in gol Ismael Bennacer e Theo Hernandez. Da allora un po’ di cose sono cambiate in entrambe le compagini.

Romagnoli salta Milan-Lazio? Le ultime news

Il Milan sabato dovrebbe ritrovare Mike Maignan in porta e Davide Calabria come terzino destro, mentre Pierre Kalulu e Rade Krunic saranno ancora assenti, così come Ismael Bennacer. Rientri importanti per Pioli, che poi dovrà preparare l’insidiosa trasferta di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Neppure la Lazio ha tutti i giocatori al 100%. Ad esempio, Alessio Romagnoli sarebbe in dubbio per la partita contro il Milan. Secondo quanto spiegato da Sky Sport, nei giorni scorsi il difensore aveva accusato un leggero affaticamento muscolare e poi era riuscito a recuperare in tempo per il match contro il Torino.

Romagnoli ha giocato titolare contro la squadra di Ivan Juric e al termine della partita ha avvertito ancora qualche fastidio. Presto per dire se ci sarà o meno, la Lazio domani valuterà meglio le sue condizioni fisiche e poi prenderà una decisione. Mercoledì c’è anche la trasferta di Champions League contro il Celtic, pertanto Sarri dovrà prendere in considerazione la possibilità di far riposare il giocatore.

Il difensore nato ad Anzio ha un noto passato nel Milan, dove è approdato nell’estate 2015 proveniente dalla Roma. Fu una richiesta esplicita di Sinisa Mihajlovic, approdato sulla panchina rossonera dopo averlo allenato alla Sampdoria. Un investimento da circa 25 milioni di euro. Poi nell’estate 2022, dopo aver vinto uno Scudetto da capitano, l’addio a parametro zero per trasferirsi nella squadra del suo cuore.

Romagnoli al Milan aveva già perso il posto da titolare e non ha accettato l’offerta di rinnovo, preferendo firmare per la Lazio. In biancoceleste si è presto imposto nella formazione base e Sarri conta molto su di lui, vedremo se sabato a San Siro potrà mandarlo in campo o dovrà tenerlo fuori.