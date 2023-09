Barella, che gaffe in Inter-Sassuolo: urla di dolore ma… per il piede sbagliato (VIDEO)

Momento davvero particolare in Inter-Sassuolo di ieri sera. Nicolò Barella si è fatto male al piede, ma forse quello sbagliato.

La grande sorpresa del turno infrasettimanale di Serie A è stata senza dubbio la sconfitta dell’Inter. La capolista infatti è crollata in maniera inaspettata, in casa contro il Sassuolo dopo 5 vittorie consecutive.

2-1 per i neroverdi ieri a San Siro, con le reti di Bajrami e Berardi che hanno ribaltato il gol iniziale dell’Inter a firma di Dumfries. Un crollo che permette al Milan, vittorioso a Cagliari, di raggiungere i rivali a quota 15 punti e di riacchiappare il primo posto in classifica.

Non proprio una serata felice per l’Inter, che non solo ha subito la prima sconfitta stagionale, per mano della solita ‘bestia nera‘ Sassuolo. Ma anche gli atteggiamenti dei calciatori nerazzurri non sono stati troppo gradevoli. Come dimostrato da uno dei titolarissimi di Simone Inzaghi.

Barella, che gaffe: il video non fa sconti all’interista

Nicolò Barella è protagonista in queste ore di una sorta di simulazione, enfatizzata ed evidenziata dai replay e dai video che circolano sul web. Durante Inter-Sassuolo, il centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana, non ha fatto una grande figura.

Durante la ripresa del suddetto match, Barella è andato a terra in un contrasto a centrocampo con Matheus Henrique, centrocampista del Sassuolo. Nel cadere il piede del brasiliano va a toccare la punta del piede destro di Barella che era già a terra. Un contrasto involontario, visto che il calciatore neroverde stava provando ad evitare il contatto.

MASTERCLASS SUPREMA DI BARELLA

Pestato sul piede destro, si contorce dal dolore tenendosi il piede sinistro pic.twitter.com/GXS7fIXbrM — M 🔴⚫ (@occhioceruleo) September 27, 2023

Un tocco sicuramente non duro, però Barella ha una reazione molto dolorante dopo il contatto. Il problema è che l’interista si inizia a prendere tra le mani il piede…sbagliato! Ovvero il sinistro, contorcendosi dal dolore e stringendo il piede mancino, che dalle immagini non sembra essere stato coinvolto in alcun tipo di contrasto.

Un modo per richiamare l’attenzione dell’arbitro dopo un contatto rapido ma non eccessivamente violento, bensì totalmente fortuito. Peccato che un fuoriclasse del nostro calcio come Barella a volte utilizzi atteggiamenti sopra le righe, visto che di solito si tratta di un centrocampista forte, scontroso ma leale.

Molte le critiche e le prese in giro ai danni di Barella sui social. “Se dopo il calcio si reinventa una carriera da attore vince tra i 15 ed i 20 premi Oscar” – ha ironizzato un tifoso a commento del video.