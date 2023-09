Dalla Premier League al Milan: colpo argentino

Come riporta la fonte inglese, il Milan ha avuto colloqui in estate con il club di Premier League per il centrocampista. Forte concorrenza per il giocatore

Il Milan ha condotto quest’estate un’ottima sessione di mercato, portando a Milanello diversi innesti tutti di qualità e che hanno aumentato notevolmente il tasso tecnico della rosa. Ogni reparto è stato rinforzato, seppur non siano arrivato nuovi terzini nonostante la necessità, tanto a destra quanto a sinistra. Probabilmente ci si penserà nelle prossime finestre di mercato, ma al momento si può dire che la rosa di Stefano Pioli è abbastanza completa e competitiva per ogni competizione.

Soprattutto il reparto di centrocampo ha accolto numerosi innesti. Sono arrivati ben tre calciatori a rinforzare il reparto, dopo il grande lavoro di sfoltimento. Usciti Tiemoué Bakayoko e Sandro Tonali, e con Ismael Bennacer fermo per infortunio, il Milan ha messo a segno i colpi Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah e Tijjani Reijnders. I tre centrocampisti non stanno facendo fatica dimostrare tutte le loro qualità. Ma sempre in estate, come apprendiamo da fonti inglesi, il club rossonero aveva tentato l’acquisto di un ulteriore profilo per la metà campo. Un giovane di belle speranze su cui la concorrenza è stata molto forte.

Tutti i dettagli di seguito.

Milan, sempre il Newcastle rivale di mercato

Come riportato da Football Transfers, accreditato portale dedicato al calciomercato, il Milan in estate ha intrattenuto colloqui con il Southampton per Carlos Alcaraz. Parliamo del 20enne centrocampista argentino che sta facendo molto bene in Premier League. Acquistato per 14 milioni di euro dal Racing Club, club della massima serie argentina in cui è cresciuto sin dalle Giovanili, Alcaraz ci ha messo poco a prendersi la scena e a raccogliere consensi. Il Milan, grazie a Geoffrey Moncada, si è ben accorto di lui, e in estate ha dunque tentato il colpo. A spaventare, molto probabilmente, è stata l’alta pretesa economica del Southampton di 30 milioni di sterline.

Football Transfers sottolinea che oltre ai rossoneri, ci hanno provato anche Newcastle e Benfica per il gioiellino del centrocampo. Soprattutto i Magpies sono stati i più vicini all’acquisto, con l’allenatore Eddie Howe stregato dal talento argentino. Pare che l’assalto del Newcastle sia soltanto rimandato a gennaio, dato che la fonte sottolinea che in inverno è programmato un nuovo tentativo più concreto. Da capire se anche il Milan deciderà di riprovarci per Carlos Alcaraz. Al momento, la situazione di rosa non lo richiede, dato anche il vicino rientro in campo di Ismael Bennacer. Ma il Milan ha un debole per i giovani talenti, e non è escluso un colpo a sorpresa.

Ad ogni modo, Alcaraz è un profilo duttile del centrocampo, capace di giocare tanto al centro quanto sul lato destro. Ha un ottimo feeling con il gol nonostante il ruolo. La scorsa stagione, in sei mesi, ha messo a segno 4 reti. Nella nuova ne conta già uno realizzato in EFL Cup.