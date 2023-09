Doppio stop e niente Milan: saltano il big match

Nuovi infortuni muscolari. Si gioca troppo e non c’è pace per i calciatori: la super sfida contro il Milan è a rischio. Il punto della situazione

Il sesto turno di Serie A si è chiuso solamente nella serata di ieri, con il sorprendente ko della Roma di Jose Mourinho.

I giallorossi, nonostante la super coppia in avanti, composta da Lukaku e Dybala, hanno raccolto fin qui solamente cinque punti in sei partite. Il tecnico portoghese è chiaramente finito nel mirino della critica dopo il pesante ko. Ma se c’è una piazza importante come quella di Roma che piange, c’è quella di Genova, che sta ancora esultando, per un 4 a 1 davvero storico.

Così Gudmundsson, Retegui, Thorsby e Messias hanno piegato la forza giallorossa. Ha trovato la rete, dunque, anche l’ex Milan, che ha impiegato solamente cinque minuti per partecipare alla festa. Il Genoa si è così dimostrato, ancora una volta, grande con le grandi e fa due su due con le romane, dopo aver battuto all’Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri. Lo scorso 16 settembre, inoltre, era arrivato anche il pareggio interno contro il Napoli.

Il Milan dovrà quindi prestare molta attenzione a questo Grifone, che sarà l’ultimo avversario, prima della sosta per le Nazionali. Il match allo stadio Marassi è in programma fra otto giorni, dopo la sfida contro Borussia Dortmund.

Milan, il Genoa perde i pezzi

Il Diavolo non avrà tempo per preparare il match di Genova, giocandosi 72 ore dopo la trasferta in Germania. Il calendario sta facendo discutere tanto, ma non si potrà porre rimedio.

Sarà dunque importante, per il Milan, riuscire a gestire le forze, cambiando gli uomini in queste partite, per evitare altri infortuni, dopo quelli di Rade Krunic e Pierre Kalulu, che non recupereranno prima della sosta.

Ma anche il Genoa, che domenica sfiderà l’Udinese in trasferta, alle ore 15.00, per la settima giornata di Serie A, deve fare i conti con alcuni guai fisici dei propri calciatori. Nel corso del primo tempo di Genoa-Roma, Alberto Gilardino ha perso, infatti, due titolari della mediana, Strootman e Badelj. I due esperti centrocampisti hanno accusato dei fastidi muscolari che verranno valutati in queste ore. Ma la loro presenza contro il Millan appare estremamente complicata.