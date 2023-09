Dubbi su Chukwueze: “Non vale 27 milioni”, scoppia la polemica

Il noto giornalista Trevisani non è convinto del valore di Chukwueze, nuovo acquisto del Milan: sui social ha subito delle critiche.

Samuel Chukwueze è stato il colpo di mercato più costoso dei rossoneri nell’ultima estate. Bonus compresi, un’operazione da circa 27 milioni di euro. La trattativa con il Villarreal è stata lunga, però alla fine è andata in porto anche grazie alla ferma decisione del giocatore di trasferirsi a Milano.

L’esterno offensivo nigeriano finora non ha impressionato, ma è molto presto per i giudizi. Nelle prime quattro presenze ha giocato degli spezzoni che gli sono serviti soprattutto per migliorare la condizione fisica e prendere maggiore confidenza in campo con i compagni. Poi contro Newcastle United e Cagliari ha giocato da titolare con delle prestazioni da 5,5-6. Può e deve dare di più, al Milan c’è massima fiducia.

Milan, quanto vale Chukwueze? Trevisani scettico

Quando il Milan ha preso Chukwueze, in molti erano contenti tra la tifoseria rossonera, ma c’erano anche persone dubbiose su questo investimento. C’è chi è rimasto convinto della bontà di questo acquisto e chi rimane scettico. Solo il tempo dirà chi ha ragione, è troppo presto per emettere sentenze.

Il giornalista Riccardo Trevisani in un’intervento a Cronache di Spogliatoio si era così espresso sull’acquisto del nigeriano da parte del Milan: “27 milioni che sono stati bruciati dal Signor Algoritmo, che ha azzeccato alcune cose – Reijnders su tutte – e ne ha sbagliate altre – Chukwueze su tutte. Ora sembro matto, ma lo vedremo, ci sarà tempo per bocciarlo. Non ho dubbi“.

Il video delle sue dichiarazioni hanno fatto il giro dei social network e soprattutto su Twitter/X si è scatenato il dibattito. Trevisani stesso è stato chiamato in causa per ciò che ha detto e ha anche risposto ad alcuni utenti.

La prima replica a chi lo ha taggato per la sua opinione, giudicata prematura, è stata la seguente: “Di mestiere guardo le partite. L’ho visto 4 anni al Villarreal e nelle coppe. Voi lo avete visto 100 minuti, io 100 partite. Posso avere, dare e dire un giudizio senza che la gente si risenta come se parlassi di un parente? Per me non vale 27 milioni“.

A chi gli fa notare che nel calcio di oggi 27 milioni non sono tantissimi, Trevisani ha risposto: “Io li avrei rischiati altrove. Per me per esempio Okafor è costato poco. E lui tanto. È un punto di vista“.

Il noto telecronista pensa che il Milan poteva investire meglio i soldi sulla fascia destra: “47 milioni per Pulisic e Chukwueze. Per me prendi Berardi e tieni dietro un giovane o va bene pure Saelemaekers. Dopodiché va bene anche così, tutta la discussione nasce dal mio pensare che Chuk non valga 27. Sembra sia reato“.