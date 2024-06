Il Milan lo riporta a casa, giocherà in porta

Occhi puntati in porta per il Milan, chiamato a fare delle scelte in vista della prossima stagione. Non c’è solo la situazione Maignan da monitorare

Il futuro di Mike Maignan, nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, non preoccupa più di tanto. Al momento, a Casa Milan, non sono arrivate offerte per l’estremo difensore francese, che salvo sorprese dovrebbe rinnovare con il Diavolo. Dopo l’Europeo la trattativa per il prolungamento può davvero entrare nel vivo. L’ex Lille, dunque, sarà ancora i portiere titolare del Milan.

Un suo addio oggi – come detto – non è in programma. E’ stato lo stesso Zlatan Ibrahimovic, d’altronde, a ribadirlo, ma è chiaro che se dovesse arrivare un’offerta da oltre 80 milioni di euro le cose potrebbero cambiare. Maignan piace soprattutto al Bayern Monaco, ma nessuna proposta è stata presentata. Con il numero 16 titolare tra i pali a coprirgli le spalle, facendogli da secondo, ci sarà ancora Marco Sportiello. L’ex Atalanta ha sicuramente alzato il livello rispetto a Tatarusanu e nel corso dell’ultima stagione ha risposto sempre presente con prestazioni davvero importanti. Tutti d’altronde si ricorderanno della grande prova contro la Juventus, ma non è stata l’unica.

Milan, riecco Plizzari: giocherà per l’Under 23

Non ci sarà invece Mirante, che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Verosimilmente il ruolo di terzo portiere verrà occupato da Lapo Nave, anche se per il 20enne si fa sempre più strada l’ipotesi di un prestito altrove. D’altronde con la creazione dell‘Under 23, il Milan in caso di necessità, potrebbe attingere dalla squadra di Daniele Bonera.

Oggi l’idea del Diavolo è quella di riservare un posto tra i pali al giovane Noah Raveyre. Il portiere francese, titolare con la Primavera di Ignazio Abate, è pronto a giocare tra i professionisti, ma il Milan sta pensando di affiancargli un estremo difensore più esperto, che potrebbe tornare utile anche alla prima squadra per una questione di liste.

Stiamo parlando di Alessandro Plizzari, che potrebbe lasciare il Pescara, continuando a giocare in Serie C, per far ritorno alla base. Il 24enne, cresciuto nelle giovanili rossonere, era una predestinato, ma la sua carriera non ha ancora preso la strada giusta. Il ritorno al Milan potrebbe concretizzarsi anche perché i biancazzurri hanno deciso di affidare la propria porta a Soncin. La situazione va dunque monitorata con estrema attenzione. Plizzari può essere un rinforzo per Bonera.