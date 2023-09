Il bisnonno di Albert Gudmundsson giocava nel Milan: l’incredibile storia

Albert Gudmundsson è uno dei talenti maggiormente in mostra nella Serie A italiana. In pochi sanno che è nipote di un ex rossonero.

Della sua prima stagione in Serie A, o meglio delle primissime apparizioni in Italia, pochi si ricordano, poiché arrivò a metà stagione in un Genoa disastrato e destinato a retrocedere in serie cadetta.

Ma oggi, dopo un anno di gavetta e purgatorio in B, Albert Gudmundsson si sta esaltando come una delle stelle più promettenti e luccicanti del nostro calcio. Talento islandese classe ’97, dopo essersi messo in mostra in Olanda ha deciso di sbarcare in Serie A per crescere ulteriormente e diventare un fuoriclasse assoluto.

Già due reti stagionali, ma anche assist, giocate sopraffine e prestazioni sopra la media. Gudmundsson ha conquistato la Genova rossoblu con la sua classe. Lo sa bene la Roma di José Mourinho, ieri sera annichilita dalle qualità tecniche dell’islandese, autore del gol del vantaggio del Grifone.

Il bisnonno di Gudmundsson giocò nel Milan negli anni ’40

In pochi sanno che Gundmundsson vanta delle discendenze dirette e di sangue di stampo rossonero. Infatti il 26enne talento islandese viene da una famiglia addentro al mondo del calcio. Il padre Gudmundur Benediktsson è un ex giocatore e oggi allenatore di buon livello. Il nonno paterno Ingi Björn Albertsson è stato recordman di gol in Islanda e persino la mamma Kristbjörg Helga Ingadóttir è stata calciatrice molto nota in patria, con diverse presenze nella nazionale islandese femminile.

Ma la discendenza più interessante è quella con il suo bisnonno paterno. Ovvero l’ex calciatore, che porta anche il suo stesso nome, Albert Sigurdur Gudmundsson. Fu infatti il primo calciatore islandese a sbarcare in Italia, visto che il Milan lo acquistò nel 1948, anche se restò per una sola stagione. Era la squadra allenata da mister Bigogno in cui militava un altro campione scandinavo come Gunnar Nordahl.

Gudmundsson senior vanta 14 presenze e due reti in Serie A, la prima delle quali nel giorno del suo debutto nel calcio italiano, contro l’Atalanta. Un vero e proprio pioniere del calcio d’Islanda, visto che riuscì a indossare maglie prestigiose in Europa come quelle del Milan stesso, del Nancy e del Nizza in Francia e dell’Arsenal in Inghilterra.

Scomparso nel 1994, il bisnonno di Gudmundsson intraprese la carriera politica in patria, una volta terminata quella calcistica. Infatti negli anni ’80 fu eletto Ministro dell’Industria, facendolo di fatto entrare nella storia sia sportiva che istituzionale del freddo ma affascinante paese nordico.