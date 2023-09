Il Milan sbarca in Cina: store ufficiale su Jingdong

Novità importante per il mercato cinese riguardante il brand Milan. Arriva sulla piattaforma cinese uno store tutto rossonero.

Il Milan e la Cina, un legame già noto in passato. Sia per i tanti tifosi di nazionalità cinese che seguono a distanza le imprese dei rossoneri, sia per il periodo della proprietà asiatica, guidata brevemente da Yonghong Li.

L’ultima trovata del club rossonero però guarda al futuro. Infatti il Milan ha realizzato l’ennesimo passo in avanti dal punto di vista del brand e del merchandising, lanciando il suo primo store ufficiale su una piattaforma molto nota in Cina.

Stiamo parlando di Jingdong (meglio conosciuta come JD.com), società cinese di commercio elettronico con sede a Pechino. Per numero di clienti, si tratta della seconda piattaforma di questo ambito più grande della Cina, dietro Alibaba Group.

Il Milan, sul proprio sito web ufficiale, ha comunicato poco fa la nascita di questo primo store digitale, dedicato esclusivamente al mercato ed agli utenti cinesi. Ecco la nota del club in tal merito:

“AC Milan è lieto di annunciare il lancio del suo nuovo store ufficiale su Jingdong (conosciuto anche come JD.com), una delle piattaforme di commercio online più importanti e popolari del mercato cinese. Su JD, i tifosi rossoneri presenti in Cina potranno acquistare in tutta facilità il merchandising ufficiale del Club, oltre ad articoli creati esclusivamente per il mercato cinese, con l’obiettivo di fornire un’esperienza di acquisto ulteriormente diversificata e unica. JD si aggiunge alla lista degli online store ufficiali di AC Milan in Cina, tra cui figura anche Tmall. A conferma della sempre crescente attenzione con la quale i Rossoneri guardano a un mercato nel quale contano oltre 146 milioni di tifosi, e in cui AC Milan è risultato essere il marchio calcistico italiano più popolare secondo uno studio della società di analisi e ricerche di mercato YouGov”.

Il Milan ad oggi è il club di Serie A con maggior numero di interazioni sui social in arrivo dalla Cina. L’apertura dello store digitale è l’ennesima mossa di RedBird per aumentare la riconoscibilità e di fatto i ricavi commerciali del Milan in giro per il mondo.