Il ruolo di Tijjani Reijnders: “Quello che ho qui…”

Tijjani Reijnders ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del suo modo di giocare e del ruolo che sta interpretando al Milan.

Uno dei colpi maggiormente curiosi del Milan in estate è giunto dall’Olanda, campionato che annualmente sforna e mette in evidenza talenti dal futuro assicurato. Parliamo di Tijjani Reijnders, centrocampista tuttofare classe ’98.

Acquistato dall’AZ Alkmaar dopo una stagione degna di nota, Reijnders ha subito incuriosito i tifosi rossoneri, in particolare per capire quali fossero le sue reali caratteristiche in campo e le capacità tecniche e di palleggio, utili al gioco di mister Pioli.

L’allenatore del Milan, non appena arrivato Reijnders, ha deciso di provarlo immediatamente come mezzala sinistra nel centrocampo a tre dei rossoneri. Un ruolo dove si sta comportando bene, visto che a parte nel derby perso 5-1 con l’Inter, l’olandese ha sempre sfoggiato buonissime prestazioni. Per questo è stato anche convocato di recente nella Nazionale olandese maggiore.

“Mi piace il ruolo al Milan”: Reijnders felice del suo impiego in rossonero

Di solito Tijjani Reijnders ai tempi dell’AZ giocava come mediano nel 4-2-3-1, accanto al regista Jordy Clasie, posizione più classica e difensiva. In questa nuova avventura italiana invece mister Pioli gli sta chiedendo di essere più dinamico e di allargare il raggio d’azione, proponendosi sia tra le linee che in posizione più esterna.

Nell’intervista rilasciata a Sportmediaset, Reijnders ha commentato così la sua posizione in campo nel Milan: “Mi piace il ruolo che ho qui, sono un centrocampista offensivo. Mi piace attaccare, ma anche difendere. Il ruolo che ho qui è quello che mi piace”. Conferme dunque sul fatto di essersi subito adattato e trovato a suo agio come mezzala di centrocampo, vista la sua capacità sia in fase di contenimento che di accompagnamento all’azione d’attacco.

Peccato che il numero 14 rossonero non abbia ancora trovato il gol in Serie A, sfiorandolo mercoledì a Cagliari con un gran destro finito fuori di pochissimo: “Cerco sempre di creare occasioni in partita e di aiutare la squadra. Vorrei farlo anche con dei gol, è l’unica cosa che mi manca”.

Effettivamente Reijnders in carriera, da quando ha esordito nel calcio dei ‘grandi’, ha messo a segno solo 9 reti in campionato. Non propriamente un marcatore, ma nel nuovo ruolo disegnatogli nel Milan potrebbe avere maggiori possibilità di andare alla conclusione.