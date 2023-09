Infortunio Bennacer, quando rientra: l’annuncio di Pioli

Stefano Pioli ha fatto un importante annuncio in conferenza stampa sulle condizioni e i tempi di recupero di Ismael Bennacer

Al Milan mancano adesso ben due calciatori chiave nel suo reparto di centrocampo. Oltre a Ismael Bennacer, infatti, si è infortunato Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco ha rimediato un pesante guaio muscolare, e dovrà stare fuori per circa un mese. In sostanza, sono venuti a mancare a Stefano Pioli i due registi, dato che Krunic è stato adattato nel ruolo centrale al meglio in questo avvio di campionato. Il tecnico è stato dunque costretto a utilizzare Yacine Adli nell’importante posizione, e per fortuna il francese ex Bordeaux se l’è cavata al meglio.

Ma il Milan e la sua tifoseria non vedono l’ora che torni dall’infortunio Ismael Bennacer, un assoluto titolare nello scacchiere di Pioli che tanto sta mancando alla squadra e ai suoi meccanismi di gioco. L’algerino è diventato in poco tempo un’inamovibile, un profilo di estrema esperienza ed affidabilità. Avere lui a disposizione significherebbe poter contare su ulteriori caratteristiche che al momento mancano al gioco del Milan. Come risaputo, Ismael è ancora alle prese con la riabilitazione dall’intervento al ginocchio, dopo il brutto infortunio rimediato a maggio della scorsa stagione. Si erano previsti sei mesi per il recupero. Oggi, Stefano Pioli ha dato novità cruciali sulle condizioni del centrocampista algerino.

Milan, per Bennacer c’è incertezza

Al momento, tutto fa pensare che Ismael Bennacer possa tornare regolarmente in campo nei mesi tra novembre e dicembre. Ancora un pò di tempo e pazienza dunque. Tale tesi è stata confermata dallo stesso Stefano Pioli, che intervenuto nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia di Milan-Lazio, ha dato novità importanti sui tempi di recupero dell’ex Empoli. Il tecnico si è così espresso: “Tornerà a metà ottobre per ricominciare a lavorare e ad allenarsi. L’ho sentito qualche giorno fa. Sta meglio ma credo che i suoi tempi siano ancora lunghi e difficili da definire”.

Insomma, nessuna certezza o chiarezza sul reale ritorno in campo di Isma. Si attende intanto il suo rientro a Milanello. Da lì, le sue condizioni saranno monitorate costantemente e potremo avere stime più certe su quando potrà essere di nuovo a disposizione della squadra e del suo allenatore. Con Bennacer il Milan acquisirà sicuramente più forza e più qualità. Ma è chiaro che prima di lui ci sarà il rientro dall’infortunio di Rade Krunic. Il Diavolo spera di iniziare il nuovo anno con un gruppo al completo e disponibile.