Krunic, la Bosnia spiazza il Milan: decisione a sorpresa

Krunic è out per un problema fisico, ma comunque è nella lista convocati della Bosnia: il ct ha spiegato il motivo della scelta.

Stefano Pioli contro l’Hellas Verona ha perso uno dei suoi titolari, ovvero Rade Krunic, e purtroppo la sua assenza si protrarrà anche nelle prossime partite in calendario. Sabato contro la Lazio il mister dovrà nuovamente sostituirlo.

A Cagliari nel ruolo di perno centrale del centrocampo ha giocato Yacine Adli, che ha ben figurato. Ha caratteristiche più da regista rispetto al compagno di squadra e potrebbe essere riproposto nella sfida contro la formazione di Maurizio Sarri. L’alternativa è Yunus Musah, che in Sardegna è subentrato all’ex Bordeaux e a sua volta ha messo in campo una buona prestazione. È meno tecnico, ma garantisce più dinamismo e muscoli.

Krunic quando rientra? Intanto la Bosnia lo convoca

Per quanto riguarda Krunic, lunedì gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale destro. Il Milan ha fatto sapere che dopo 10 giorni ci sarà un altro controllo per verificare le sue condizioni. Stando alle indiscrezioni lo stop poteva essere di circa un mese.

Intanto, il nome di Krunic è stato inserito nella lista dei convocati per le prossime partite della Bosnia: 13 ottobre in Lichtenstein e 16 ottobre in casa contro il Portogallo. Entrambi gli impegni sono validi per le qualificazioni al prossimo Europeo. La presenza del centrocampista del Milan nell’elenco ha sorpreso non poco, visto che è attualmente fuori per infortunio.

Il commissario tecnico Savo Milosevic in conferenza stampa ha così motivato la decisione: “Abbiamo ricevuto notizie per cui potrebbe essere pronto per quelle date“. Vedremo se davvero Rade sarà in grado di recuperare per le partite della sua nazionale. Il controllo che verrà effettuato la prossima settimana chiarirà meglio la situazione.

Il Milan non vuole forzature per il recupero del giocatore, con gli infortuni muscolari bisogna essere sempre attenti, soprattutto quando si tratta di lesioni. Il rischio di ricadute può essere alto se la guarigione non è completa. Quindi la Bosnia deve prepararsi anche all’eventualità di non poter impiegare Krunic contro Lichtenstein e Portogallo. Chiaramente, il centrocampista ci terrebbe a poter aiutare la nazionale, però sarà lo staff medico a stabilire quando potrà tornare in campo.