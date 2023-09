Naso rotto: in dubbio per Milan-Lazio

C’è il rischio che salti la super sfida di domani. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore, attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale del club

Non c’è tempo per godersi la vittoria contro il Cagliari e il primato ritrovato, per il Milan di Stefano Pioli è già vigilia di campionato.

Domani a San Siro arriva la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da un inizio di stagione complicato. I biancocelesti sono reduci da tre sconfitte, un pareggio e sole due vittorie. L’ultima è arrivata nel turno infrasettimanale contro il Torino, dopo l’uno a uno contro il Monza e il confronto con la tifoseria organizzata biancoceleste. Zaccagni e compagni hanno così rialzato la testa proprio in vista della sfida di San Siro.

La Lazio in estate ha allungato la rosa, con diversi acquisti, ma ha perso quello che verosimilmente è stato uno degli elementi più importanti della propria squadra, degli ultimi anni, quel Milinkovic-Savic volato in Arabia Saudita dopo essere stato più volte accostato a Inter, Juventus e anche Milan.

Sarà una partita, inoltre, che porterà a San Siro, Kamada. Il giapponese ha sperato fino alla fine di giocare con la maglia rossonera, ma poi con l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara sono cambiate tante cose. Il Diavolo, con Moncada e Furlani al comando, ha deciso di occupare i due slot da extracomunitari con Loftus-Cheek e Chukwueze. Poi rendendo gli inglesi ‘comunitari’, si è deciso di provare a mettere le mani su Taremi, ma senza successo.

Kamada è così sbarcato a Roma e verosimilmente domani sarà titolare, anche se Maurizio Sarri è poco convinto di vedere in campo il giapponese insieme a Luis Alberto.

Milan-Lazio, Romagnoli verso il forfait

Chi rischia seriamente di non essere della partita è Alessio Romagnoli. Il capitano dell’ultimo scudetto del Milan, come scrive la Lazio, sul proprio sito ufficiale, ha riportato una frattura composta delle ossa nasali causata da un trauma riportato durante la partita di ieri sera. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano presso il Lazio Lab.

E’ già pronta una maschera speciale da indossare per andare in campo, ma la presenza del centrale biancoceleste, è chiaramente in forte dubbio. In difesa, davanti a Provedel, infatti, dovrebbero giocare Casale e Patric.