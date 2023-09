Milan, svolta Adli: Pioli ha cambiato idea

Voti alti per Yacine Adli dopo la prestazione di Cagliari, ma gli esami non finiscono mai. Sabato arriva la Lazio a San Siro

E’ già vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che domani a San Siro affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria contro il Torino e troveranno una squadra, quella rossonera, che si è definitivamente gettata alle spalle il ko pesantissimo contro l’Inter.

Con il Cagliari, battuto 3 a 1, sono arrivati segnali importanti dalle seconde linee: ha subito segnato Noah Okafor e Marco Sportiello non ha fatto rimpiangere Mike Maignan tra i pali. Ma la sorpresa più piacevole è stata certamente Yacine Adli. Il francese, per la prima volta in stagione, ha indossato la maglia del Milan, scendendo in campo dal primo minuto.

E’ stato l’infortunio a Rade Krunic ad aprirgli le porte della titolarità e l’ex Bordeaux ha risposto presente. Voti alti in tutte i giornali per Adli, che dopo aver perso palla in occasione del gol di Luvumbo, ha sfornato una prestazione di personalità, di alto livello. Il francese ha caratteristiche diverse rispetto a tutti gli altri e interpreta il ruolo con maggiore qualità. Sono stati ben nove i lanci lunghi, di cui otto andati a buon fine: Adli gioca a testa alta ed è andato in pressione sul portatore di palla, spesso con efficacia. Il centrocampista è stato sul pezzo, dimostrando di tenerci davvero tanto alla maglia del Milan. Era difficile giocare una partita così dopo una stagione in panchina.

Milan, nuovo esami per Adli

Adli non ha mai smesso di credere di potersi imporre nel Milan nonostante il parere negativo di Stefano Pioli, che anche ad inizio estate gli aveva ribadito la volontà di mandarlo via.

Ma il francese non ha mollato, prima o poi la sua occasione sarebbe arrivata e così è stato. Il rapporto con i compagni di squadra è davvero ottimo e i tifosi hanno sempre creduto in lui. Due componenti importanti, che certamente lo avranno aiutato in questo periodo non facile. Adli con la partita di Cagliari ha convinto Stefano Pioli, che starebbe pensando – come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani – di impiegarlo titolare anche contro la Lazio.

Un nuovo esame per Adli, che in Sardegna ha giocato contro una squadra che non è mai andata in pressione su di lui. E poi ci sarà da fare i conti con i 70mila di San Siro, che lo hanno atteso davvero tanto. Può toccare ancora a lui.