Nizza in ansia: Beka Beka minaccia di suicidarsi

Situazione grave e pericolosa in Francia, dove un calciatore del Nizza sembra sia disperato e sul punto di mettere in pericolo la propria vita.

Ultim’ora davvero agghiacciante e da alta tensione in Francia. Precisamente nei dintorni di Nizza, nota località sulla Costa Azzurra, non lontano fra l’altro dal confine con l’Italia.

Secondo RMC Sport, un calciatore professionista del Nizza starebbe minacciando di togliersi la vita. Una situazione delicata e molto complessa alla quale stanno lavorando le autorità del caso.

Il calciatore sarebbe Alexis Beka Beka, centrocampista francese di 22 anni, con origini congolesi e dal 2022 in forza al Nizza dopo le esperienze con il Caen e la Lokomotiv Mosca. Il giocatore per motivi personali sarebbe deciso a farla finita: in questi minuti Beka Beka si trova sul cavalcavia del ponte Magnan, sulla A8, nei pressi di Nizza.

Il centrocampista ha minacciato di suicidarsi a più riprese. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e gendarmeria per cercare di salvare la situazione. Il Nizza ha anche inviato uno psicologo di fiducia a parlare con il ragazzo per evitare che compia l’estremo gesto di disperazione.

Secondo i media francesi la tragica e pericolosa decisione di Beka Beka sarebbe arrivata dopo una rottura amorosa, che evidentemente ha straziato l’animo del giovanissimo calciatore. Sono in corso in questi minuti i dialoghi per cercare di evitare il peggio.