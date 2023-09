Offerta DAZN, un mese di Serie A a meno di 10 euro: come attivarla

Ecco la nuova proposta lanciata da DAZN per vedere la Serie A. Prezzo imbattibile che potrebbe far impazzire tutti i telespettatori.

Dal 2021 l’esclusiva assoluta sulla trasmissione della Serie A italiana in diretta è stata affidata a DAZN. La piattaforma streaming infatti manda in onda tutte e 10 le gare di ogni giornata di campionato, tramite il suo servizio on-line.

Negli ultimi mesi però molti telespettatori italiani si sono lamentati dei disservizi di DAZN, soprattutto dal punto di vista dei server poco funzionanti e delle interruzioni di segnale. Ma anche per il caro prezzi visto nelle ultime due stagioni. L’emittente ha deciso di alzare i costi degli abbonamenti, facendo storcere la bocca a molti.

Ma occasionalmente non mancano le promozioni convenienti che DAZN prova a lanciare per non perdere seguito e pubblico. L’ultimo lancio è davvero interessante e riguarda anche gli appassionati di calcio italiano. Infatti sarà possibile assistere a tutte le partite di Serie A a meno di 10 euro al mese.

Piano Start di DAZN: Serie A scontata fino al 31 ottobre

L’ultima opzione per i tifosi di calcio e di sport in generale riguardo il piano Start di DAZN, ovvero un abbonamento riguardante diversi tipi di contenuti, ma che inizialmente non prevedeva una programmazione per il calcio italiano. Ma con questa promozione sarà inserito a prezzi scontati.

La promo riguarda per l’appunto il Piano Start ad un costo annuale di 89,99 euro (circa 7 euro al mese, con un risparmio annuale di circa 77 euro). In questo modo gli abbonati potranno risparmiare il 46% rispetto al Piano Mensile che è disponibile a 13,99 euro al mese. E per chi fosse interessato a mantenere la sottoscrizione a un prezzo in linea con quello passato, potrà optare per il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili a 9,99 euro che consente un pagamento mensile fisso per la durata di 12 mesi.

In questo caso sarà possibile anche vedere tutte le partite di Serie A TIM su DAZN fino al 31 ottobre, comprese nel proprio abbonamento Start. Una interessante seppur breve promozione che andrà sottoscritta entro fine settembre per poter aderire e godersi anche il campionato italiano per il prossimo mese.

Come è noto DAZN trasmette per ogni giornata di Serie A 7 partite in esclusiva assoluta e altre 3 match in co-esclusiva con Sky Sport. Da fine stagione, dunque dall’estate 2024, la Lega e le emittenti televisive dovranno trattare per valutare un nuovo accordo per i diritti TV del calcio.