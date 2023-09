Arbitro Milan-Lazio, la designazione ufficiale

Ufficiali le designazioni arbitrali per la settima giornata di Serie A. Ecco chi dirigerà il match tra Milan e Lazio allo stadio Meazza.

Poco fa l’AIA e la Figc hanno ufficializzato le designazioni arbitrali per i match della 7ª giornata di campionato di Serie A. Il match di sabato alle ore 18:00 tra Milan e Lazio verrà diretto da Davide Massa.

La sfida di San Siro dunque affidata ad uno degli arbitri più esperti in circolazione. A coadiuvare Massa ci saranno i guardalinee Vecchi e Perotti, oltre al quarto uomo Ghersini.

Al VAR invece è stato designato Paolo Silvio Mazzoleni, altro grande esperto in tale ambito, assistito all’Avar da Abbattista. Il signor Massa, della sezione di Imperia, sarà alla prima direzione stagionale del Milan, mentre in carriera ha già arbitrato le partite della squadra rossonera in moltissime occasioni.

Massa ha incrociato il Milan in 19 occasioni durante la propria carriera. Il bilancio con il fischietto ligure non è positivissimo: solo 6 vittorie, 5 sconfitte e ben 8 pareggi. L’ultimo successo milanista con Massa risale al 2-1 sul Verona in trasferta, il 16 ottobre 2022.