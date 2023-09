Stadio Milan a San Donato, svelate le cifre: quanto costerà

Il club rossonero ha presentato ieri il progetto dello al Comune di San Donato Milanese: queste le cifre stimate per l’investimento

Sono davvero tante le questioni di cui si sta occupando la proprietà del Milan in questi mesi per velocizzare il processo di crescita del club. Ieri si è parlato di seconda squadra per la prossima stagione, ma la questione stadio rimane prioritaria.

Se è vero infatti che c’è grande interesse nel far crescere il settore giovanile in chiave futura, è ancor più vero che la costruzione del nuovo stadio porterebbe al club rossonero degli introiti fondamentale per proseguire nella realizzazione di tutti gli altri progetti. Nella giornata di mercoledì la società ha ufficialmente presentato il proprio progetto stadio al Comune di San Donato Milanese, che rappresenta un passo molto importante nell’iter.

L’area di San Francesco piace molto al Milan, anche per questioni geografiche e di raggiungibilità, e il progetto prevede una struttura sportiva da circa 70mila posti, che andrebbe a ospitare non solo le partire del Diavolo ma anche eventi musicali. Nascerebbe lì chiaramente il museo del club, sulla falsariga degli altri stadi di proprietà europei. Come ha specificato il club stesso, l’intendo è quello di realizzare uno degli stadi più ecosostenibili d’Europa.

Oltre un miliardo per lo stadio a San Donato

Chiaramente si tratta di un progetto molto oneroso, che prevede un esborso importante da parte della proprietà, ma d’altronde si sta pensando in grande e si vuole fare le cose per il meglio.

Infatti, nella presentazione del progetto si nota come al centro delle idee non ci sia solamente la costruzione dell’impianto, ma anche tutta una serie di interventi a margine, anche di carattere ambientale, che occupano un importanza non marginale. Ma quanto andrà a costare quindi l’intero progetto per lo stadio del Milan? A rispondere a questo quesito ci ha pensato il Sole 24 Ore nell’edizione di questa mattina.

Il quotidiano riprende la notizia della presentazione del progetto e dà anche una stima dell’intero ammontare dei costi che dovrebbe affrontare il club rossonero per portare a termine il tutto. Secondo il Sole 24 Ore si tratta appunto di un investimento da circa 1,1 miliardi di euro per fare lo stadio a San Donato Milanese.