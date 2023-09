Adel Taarabt, clamoroso Balotelli: “Tecnicamente meglio di Neymar” (VIDEO)

Balotelli ha espresso parole di grande elogio per Taarabt, suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan.

Adel Taarabt è uno di quei giocatori con grandi mezzi tecnici e che non ha fatto la carriera che probabilmente avrebbe potuto fare. Il talento è sempre stato indiscutibile, però sul piano mentale non ha avuto l’approccio necessario per diventare un grande giocatore.

Il marocchino è comunque riuscito a indossare delle maglie importanti come quelle di Tottenham, Milan e Benfica. In Italia lo abbiamo visto anche col Genoa. Dal 2022 gioca negli Emirati Arabi Uniti con l’Al Nasr. Ha 34 anni ed è comprensibile un’avventura di questo tipo dopo tante stagioni in Europa.

Ex Milan, Balotelli elogia Taarabt

Taarabt ha giocato nel Milan da gennaio a giugno del 2014. Arrivò in prestito con diritto di riscatto dal QPR e a fine stagione non venne riscattato. Anche se Adriano Galliani avrebbe voluto tenerlo, Filippo Inzaghi (subentrato a Clarence Seedorf) non ne volle sapere di approvare il suo ritorno. In quei mesi in rossonero mise insieme 4 gol e 2 assist in 14 presenze totali.

Taarabt ebbe l’onore di giocare con un Pallone d’Oro come Ricardo Kakà e in quella squadra c’era anche Mario Balotelli. Quest’ultimo in un intervento a TV Play ha speso parole di grande elogio per il marocchino: “Mi insulterete, ma per me tecnicamente è più forte di Neymar. Neymar è un mio amico ed è un fenomeno assoluto, non c’è niente da dire e non si possono paragonare i due giocatori, ci mancherebbe altro. Ma se pariamo solo di tecnica, Taarabt è più forte, te lo giuro“.

Balotelli ritiene che il 34enne nato a Fes possedesse delle doti tecniche superiori a Neymar, uno che di tecnica ne ha in abbondanza. Affermazione che da un lato può far discutere, però Mario non parla di valore assoluto del giocatore e riconosce che sotto tale aspetto il paragone non può esistere. Avendolo visto anche in allenamento a Milanello, avrà i suoi motivi per esaltare così tanto l’ex compagno.