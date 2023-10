Eurorivali, vittoria in trasferta per il Borussia Dortmund: Milan avvertito

Il Borussia Dortmund, prossimo avversario del Milan in Champions League, ha vinto in trasferta l’ultima gara di Bundesliga.

Mercoledì sera il Milan affronterà la sua prima trasferta europea della stagione. I rossoneri sono attesi al Signal Iduna Park per affrontare il Borussia Dortmund, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Una sfida sicuramente delicata e non facile per la squadra di Stefano Pioli, che prima dovrà affrontare la Lazio in campionato e poi cercare di portare a casa punti pesanti dalla trasferta internazionale in Germania.

Intanto il Borussia ha lanciato chiari segnali al Milan. I giallo-neri hanno già giocato, quasi 24 ore prima dei rossoneri, la loro ultima gara di campionato. Ieri sera la formazione di Terzic ha vinto con merito sul campo dell’Hoffenheim, conquistando la momentanea vetta della classifica in Bundesliga.

Hoffenheim-Borussia 1-3, Reus e Ryerson in grande spolvero

La sesta giornata di campionato ha visto dunque la formazione di Dortmund sbancare il campo dell’Hoffenheim col punteggio di 3-1. Una bella vittoria che dimostra il buon momento dei tedeschi, ma anche la capacità di segnare e colpire gli avversari con facilità.

Mister Terzic inizialmente ha lasciato a riposo alcuni titolarissimi come Sule, Emre Can e Haller, tutti subentrati nella ripresa. Il Borussia si è portato in vantaggio con il bomber di scorta Nicklas Fullkrug, capace di approfittare di un errore difensivo pauroso dei padroni di casa.

Il pari dell’Hoffenheim è arrivato poco dopo: errore di Hummels, che commette fallo al limite dell’area concedendo il rigore ai rivali. Penalty trasformato prontamente da Kramaric. Ma nel finale di primo tempo è Marco Reus a prendere per mano la sua squadra e riportarla avanti.

Nella ripresa, nonostante il rosso a Bensebaini, il Borussia riesce a consolidare la vittoria con un eurogol del terzino Julian Ryerson, che conclude a rete dopo una cavalcata esagerata. Successo e approdo a quota 14 punti per il club della Westfalia.

Ora per i tedeschi subito testa alla Champions ed alla gara casalinga contro il Milan, programmata per mercoledì 4 ottobre alle ore 21 in punto. In vista dell’incontro di coppa sicuramente la squadra di Dortmund farà a meno degli infortunati Meunier e Sabitzer, mentre per il resto potrà optare su quasi tutti i titolari in buona forma.

Questo il possibile schieramento del Borussia per mercoledì prossimo: (4-2-3-1) Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Ryerson; Emre Can, Ozcan; Brandt, Reus, Malen; Haller.