Galliani baila como el Papu: l’ex Milan come non l’avete mai visto (Video)

Il video di Adriano Galliani che balla insieme al Papu Gomez. Così viene presentato il giocatore che ha firmato con il Monza. Guarda le immagini

Il calciomercato si è chiuso praticamente da un mese, ma il Monza di Adriano Galliani ha dovuto prendere un giocatore per sostituire l’infortunato Caprari.

L’ex Amministratore Delegato del Milan ha così deciso di pescare tra gli svincolati e mettere le mani sul Papu Gomez. Visite mediche svolte e superate nella giornata di ieri, poi è arrivato l’annuncio ufficiale, con la firma per una stagione. L’argentino, campione del Mondo, torna così a giocare in Italia dopo l’avventura in Spagna, con la maglia del Siviglia.

“Sono contento, è sempre un piacere tornare in Italia dove mi sento a casa. Sto bene, ho fatto ritiro e qualche amichevole con il Siviglia, mi manca la partita vera ma in una settimana o quindici giorni penso di poter essere pronto. Ho rifiutato diverse proposte all’estero perché aspettavo l’Italia. Ho parlato con Galliani, siamo tutti contenti, non vedo l’ora di iniziare. Qualche anno fa gli avevo promesso di venire a Monza, eravamo a colazione, era destino“. Sono state queste le prime parole di Gomez, che dunque è pronto a giocare con la maglia del club brianzolo, abbracciando Palladino, del quale apprezza lo stile offensivo.

Monza, Galliani danza con Gomez

Ora i tifosi del Monza si augurano di vedere presto Gomez esibirsi in ‘Baila come el Papu’, la danza che lo ha reso celebre qualche estate fa.

In attesa di un gol da festeggiare nel miglior dei modi, l’argentino ha ricordato a tutti il suo balletto sul profilo Instagram del Monza, con un partner davvero d’eccezione: al fianco dell’ex Atalanta, a ballare, c’è, infatti, anche Adriano Galliani, che mostra a tutti le sue qualità di danzatore. Un video che chiaramente è destinato a diventare virale.