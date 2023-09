Highlights Milan-Lazio: la sintesi della partita di Serie A (Video)

Milan-Lazio, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato sabato 30 settembre a San Siro per la 7.a giornata di campionato

Solita grande accoglienza di San Siro per il Milan che ospita la Lazio nell’ultimo match casalingo prima della pausa di ottobre per le Nazionali. Tutto confermato nella formazione rossonera con Adli nuovamente titolare. Sarri, invece, deve rinunciare a Immobile, sostituto da Castellanos.

Primo tempo che non passerà, certo, agli annali della storia del calcio. Grande equilibrio, intensità ma poche occasioni da gol. La prima se la procura la Lazio con Felipe Anderson che conclude malamente sul fondo dopo un errore in disimpegno di Kjaer. Il Milan risponde al 37′ con un tiro da posizione defilata di Leao ben respinto da Provedel in angolo.

Nel finale di tempo, l’occasionissima per i rossoneri. Sulla volée di Giroud, Provedel respinge sull’accorrente Reijnders che sbaglia malamente il tap-in, a porta vuota, colpendo il palo esterno. Si va all’intervallo sullo 0-0. Per il Milan anche la brutta notizia dell’infortunio di Loftus Cheek. Fastidio muscolare per il centrocampista inglese, sostituito da Musah.

Milan-Lazio, il secondo tempo

Nel secondo tempo si ricomincia con un sostanziale equilibrio poi il Milan prende in mano la partita e la sblocca al 60′. Discesa di Leao (evanescente fino a poco prima) e assist che sorprende la difesa della Lazio. La palla è un cioccolatino per Pulisic che batte Provedel con una conclusione non troppo angolata dai pressi del dischetto del rigore.

Gol Pulisic, assist Leaopic.twitter.com/rI0s98iAX8 — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) September 30, 2023

L’1-0 dà fiducia ai rossoneri che sfiorano l’immediato raddoppio con il tiro di Musah che Provedel respinge in angolo. Al 78′, brillante discesa di Reijnders che dribbla tutta la difesa laziale ma spreca, sul più bello, concludendo sull’esterno della rete.

Sarri manda in campo Immobile e Pedro ma cambia poco per la Lazio che non riesce a impensierire Maignan. Il Milan controlla e infierisce. All’88’, altra sgroppata di Leao che semina Casale e serve il secondo assist della partita a Okafor che, come a Cagliari, deve solo spingere la palla in rete a porta vuota.

Gol Okafor, assist Leao (again)pic.twitter.com/U5k3o8CiEO — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) September 30, 2023

E’ il gol del 2-0 che chiude la contesa. Al 94′, Pedro insacca il gol della bandiera con un pregevole tiro a giro dai 20 metri ma l’arbitro annulla per fuorigioco in partenza di Vecino. Finisce con la meritata vittoria del Milan che si porta a 18 punti (a + 5 dal Napoli, in attesa di Salernitana-Inter), con sei vittorie in sette partite. Decisamente un buon inizio.