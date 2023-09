Il Milan ha scelto il bomber: trattativa aperta

Notizie cruciali in ottica mercato rossonero. Il Milan ha scelto il prossimo attaccante per rinforzare e svecchiare il suo reparto. Pronti ad aprire una trattativa

Il Milan ha sicuramente dato una nuova impronta al suo attacco con il mercato estivo. Ad Olivier Giroud sono stati affiancati due profili giovani e con una notevole esperienza. Parliamo chiaramente di Noah Okafor e Luka Jovic. Seppur il primo, lo svizzero, sia un profilo più duttile e orientato a giocare anche sulla fascia sinistra, ha dato dimostrazione di poter occupare tranquillamente la posizione di prima punta. Okafor è andato infatti a segno nella scorsa di campionato contro il Cagliari, pareggiando una gara che si era messa nei binari sbagliati.

Quanto a Jovic, ex Real Madrid e Fiorentina, è ancora tutto da scoprire. L’attaccante serbo è stato acquistato a zero nell’ultimo giorno del mercato. In prospettiva, potrebbe essere un ottimo colpo per il Milan e Stefano Pioli. D’altronde, ricorderemo tutti che grande centravanti quando indossava la maglia dell’Eintracht Francoforte. Poi si è smarrito il talento Jovic. E’ stato forse prematuro il trasferimento al Real Madrid, dove ha perso motivazioni e spazio. Al Milan proverà a riscattarsi e ritrovarsi, e le speranze sono grandi per lui.

E’ chiaro però che l’altro attaccante, il titolare di Pioli, ha ormai 37 anni, e non si può pensare di contare ancora per troppo tempo su di lui, nonostante sia il solito grande bomber. La prossima estate un’altra mossa di mercato in avanti sarà obbligata. Il Milan pare avere le idee già molto chiare.

Milan, nuovo bomber dalla Francia: investimento sicuro

Come fanno sapere i colleghi di calciomercato.com, il Milan ha scelto il nuovo obiettivo per il suo attacco. Si tratta di una conferma, dato che le voci sull’interesse dei rossoneri circolano ormai da mesi. Si tratta di Jonathan David, prolifico profilo in forza al Lille ma che ha gli occhi di tutta Europa addosso. Di nazionalità canadese e classe 2000, David è un vero rapace della porta che ormai tutti hanno potuto apprezzare e ammirare. In questa stagione è un assoluto titolare, con due gol all’attivo in sei gare disputate.

Il Milan lo segue praticamente da mesi, ma l’affondo è mancato per le alte pretese economiche del Lille. 40-50 milioni di euro la richiesta per lasciar partire David. Il suo contratto è adesso a due anni dalla scadenza, ma la prossima estate sarà solo uno l’anno rimasto. Dunque, il canadese potrà costare qualcosa in meno al Milan. La notizia cruciale che lancia calciomercato.com fa capo al fatto che il Diavolo è pronto ad aprire una trattativa già nel presente, così da assicurarsi l’accordo col giocatore e il club e battere ogni concorrenza.