Infortunio Loftus-Cheek in Milan-Lazio: le condizioni del centrocampista

Non buone notizie per il Milan nel corso del big match contro la Lazio. Si è fermato Ruben Loftus-Cheek per un problema fisici. I dettagli

Non fortunata la gara di oggi a San Siro per il Milan di Stefano Pioli. Si è infatti fermato un giocatore importante quale Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese dopo un ottimo avvio, tanto in fase difensiva che offensiva, è apparso zoppicante dopo i 25 minuti di gioco. Stefano Pioli non ha perso tempo e ha subito mandato in campo Yunus Musah al suo posto. Ma davvero nulla di buono per il Diavolo, anche in vista delle prossime due sfide prima della sosta, tra cui quella di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Per Loftus-Cheek si tratta di un problema muscolare, e probabilmente anche importante. Il giocatore una volta uscito dal campo è andato direttamente negli spogliatoi seguito dal Dottor Mazzone. Ha scagliato per terra la maglia, molto arrabbiato e deluso per lo stop fisico. Si attendono presto aggiornamenti sulle sue condizioni. Ma adesso il Milan ha ben tre centrocampisti ai box, insieme a Bennacer e Krunic.