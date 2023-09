Milan, accordo per il rinnovo: lunedì l’annuncio

Un rinnovo ormai sicuro in casa Milan arriverà ad inizio della prossima settimana. Il club rossonero blinda questo giovane calciatore.

Con il mercato ormai alle spalle, i dirigenti operativi del Milan possono concentrarsi su altre operazioni più interne, da eseguire per rendere più solida e strutturata la rosa a disposizione di mister Pioli.

Ci riferiamo ai rinnovi contrattuali. Ovvero alle trattative che verranno intavolate con quei calciatori, attualmente sotto contratto con il Milan, per cercare di blindarli allungando e migliorando le condizioni. Sono diversi gli elementi che nei prossimi mesi potrebbero trovare un accordo a lungo termine.

I primi nomi della lista sono quelli di Mike Maignan e Rade Krunic, entrambi molto intrigati da situazioni di mercato nell’ultima estate. Ma allo stesso rappresentano dei titolarissimi per Pioli e dunque andranno blindati il prima possibile, anche con adeguamento dello stipendio.

Il primo però a siglare un nuovo contratto in casa Milan in questo periodo autunnale sarà un giovanissimo. Anzi, il più giovane della rosa attuale di prima squadra, che dopo aver trascorso tutta l’estate tra i ‘grandi’ è stato anche confermato in questo avvio di stagione.

Bartesaghi, primo contratto da professionista: i dettagli

Davide Bartesaghi, promettente terzino sinistro classe 2005, firmerà il suo primo contratto da professionista, a soli 17 anni. Come riferisce il giornalista Matteo Moretto, appuntamento per il giovane difensore a lunedì, per un incontro nella sede di via Aldo Rossi assieme ai suoi agenti. In quest’occasione Bartesaghi firmerà un accordo con adeguamento per sentirsi ‘pro’ a tutti gli effetti.

Nato a Erba, Bartesaghi è un prodotto del settore giovanile del Milan. Ex titolare della Primavera di Ignazio Abate, sta conquistando la fiducia di Pioli e dei suoi più esperti compagni grazie alle sue ottime qualità. Terzino sinistro classico, di piede mancino, dotato anche di grande fisicità (è alto 1,93 metri). Si può già vantare di due presenze in Serie A e di una panchina in Champions League.

Non ancora chiaro quanto andrà a percepire Bartesaghi nel suo primo contratto con il Milan. Ma sicuramente l’accordo è già stato raggiunto da giorni. Il 17enne è assistito dal brasiliano Nick Arcuri e dall’agenzia Un1que Football, ma a curarne direttamente gli interessi è il collaboratore italiano Giovanni Granito. Entrambi dovrebbero essere lunedì a Casa Milan per le firme ufficiali.