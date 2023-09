Milan, assalto dalla Premier: lo vuole il Manchester United

Il giocatore di Stefano Pioli sarebbe finito nel mirino del Manchester United. E’ uno dei titolari del Milan. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Real Madrid

I club di Premier League continuano a guardare in Italia per rafforzare le proprie squadre. In estate anche il Milan è stato ‘scippato’ di uno dei suoi migliori giocatori, Sandro Tonali, acquistato dal Newcastle.

Un trasferimento voluto da tutti, che ha portato nelle casse del Diavolo parecchi soldi. Soldi, che poi sono stati reinvestiti sul mercato. Resistere alle offerte inglesi, d’altronde, è davvero complicato, ma il tifoso ha ormai capito come opera il Milan di Gerry Cardinale.

Nessuno è incedibile e difronte la giusta offerta chiunque può lasciare la squadra rossonera. Non è da escludere, dunque, che in estate non vada via un altro titolare della rosa di Stefano Pioli. Andranno chiaramente monitorate le situazioni legate a Theo Hernandez e Mike Maignan, che piacciono parecchio in Premier League. Servono proposte da capogiro, da 80 e passa milioni per convincere il Milan. Ma i due francesi non sono gli unici a rischio addio.

Calciomercato Milan, Calabria nel mirino del Manchester Uniterd

Secondo quanto riportato sul proprio profilo Twitter, da Ekrem Konur, anche Davide Calabria, sarebbe finito nel mirino di uno dei club inglesi più prestigiosi, il Manchester United. Il 26enne – si legge – piacerebbe anche al Real Madrid Carlo Ancelotti.

E’ complicato, al momento, però, pensare ad un addio di Calabria: Il capitano del Milan ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e difficilmente avrà voglia di lasciare la squadra per la quale ha sempre fatto il tifo. Le parti, inoltre, sono pronte a trattare il rinnovo. E’ vero, però, allo stesso tempo, che l’estate scorsa, con l’addio di Tonali, ci ha insegnato che nulla è impossibile.

Calabria è uno dei titolarissimi con il contratto meno lungo e ben presto, come detto, il suo entourage si siederà attorno ad un tavolo con la dirigenza del Diavolo per trattare il suo prolungamento. Discorso identico per Rade Krunic, diventato ormai un punto fermo della squadra di Stefano Pioli. L’obiettivo primario del Milan sarà poi quello di blindare Maignan ed Hernandez, entrambi con accordi in scadenza nel 2026