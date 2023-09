Milan-Lazio, le probabili formazioni: tornano i titolari, conferma per Adli

Ecco come dovrebbero schierarsi Milan e Lazio in vista del match di questo pomeriggio a San Siro, valido per la settima giornata.

Caccia alla vetta e speranze di fuga. Questo sabato di fine settembre è molto importante per le ambizioni del Milan, sia perché sfida una Lazio sempre molto insidiosa negli scontri diretti, sia perché deve ambire a mantenere il primo posto in classifica.

Alle ore 18:00 altro match ad alta tensione a San Siro, con Stefano Pioli che dovrà fronteggiare la spavalderia della squadra di Maurizio Sarri. Non una questione semplice: basti pensare che nella scorsa stagione il tecnico rossonero ha sì vinto agevolmente 2-0 nella gara casalinga contro i capitolini, ma all’andata subì un clamoroso 0-4 a sfavore.

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato stamane le probabili formazioni del match di oggi pomeriggio. Nel Milan dovrebbero tornare quasi tutti i titolarissimi, dopo l’ampio turnover azzeccato nel match infrasettimanale di Cagliari.

La probabile formazione del Milan

Come detto, Pioli torna quasi all’antico. Conferma il 4-3-3 come modulo di partenza e ritrova dal 1′ minuto molti elementi della squadra titolare. Ad eccezione degli infortunati Krunic e Kalulu, ancora ai box per diversi giorni.

La sorpresa maggiore dovrebbe essere la conferma di Yacine Adli in cabina di regia. La prova positiva di Cagliari ha convinto Pioli e tutto l’ambiente Milan a dare fiducia al franco-algerino, che dovrebbe dunque agire da metronomo anche contro la Lazio. Unico ballottaggio vero e proprio in difesa: Kjaer sembra favorito su Thiaw.

Dunque torna Maignan tra i pali dopo il problemino muscolare di poco conto. In difesa Tomori-Kjaer come coppia centrale con Calabria (anche lui recuperato) e Theo Hernandez sulle corsie esterne. In mediana Adli al centro e i due neo acquisti Loftus-Cheek e Reijnders ad agire da intermedi.

Torna l’attacco titolare: Giroud e Rafa Leao riprendono i rispettivi posti nel tridente, con Pulisic che slitterà nuovamente a fare l’ala destra dopo essere transitato a sinistra nel match di mercoledì a Cagliari.

Il probabile undici iniziale del Milan: (4-3-3) Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

La probabile formazione della Lazio

Variazioni rispetto al turno infrasettimanale anche in casa Lazio, con mister Sarri che vuole affidarsi ai suoi fedelissimi. L’unica novità è la presenza del giovane Rovella in mediana, preferito a Cataldi. Panchina invece per tutti gli altri nuovi acquisti: Guendouzi, Kamada, Pellegrini, Isaksen e Castellanos saranno a disposizione per gara in corso.

Il probabile undici iniziale della Lazio: (4-3-3) Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Rovella, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni.