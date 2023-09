Milan-Lazio, Pioli: “Ora siamo squadra. Pubblico fantastico”

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio. Ecco le sue dichiarazioni e l’analisi del match

Tutte le dichiarazioni di Pioli nella sala stampa di San Siro dopo Milan–Lazio. I rossoneri vincono con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Pulisic e Okafor. Ecco tutte le parole del mister dopo questa importante vittoria.

Dal derby in poi il Milan è riuscito a rimanere solido e a rispondere nel modo giusto: “Il calcio è incredibile perché ti dà emozioni forti e in poco tempo può farti cambiare tutto. Dopo il bruttissimo derby, non abbiamo pensato che fosse già finito il nostro percorso ma che ci servisse per fare cose diverse. Le squadre forti devono trovare continuità. Ma giocando così spesso non è facile. Nel primo tempo non siamo riusciti a trovare ritmo, nel secondo tempo invece abbiamo messo tutto. Sono contento ma già preoccupato per la prossima partita“.

Sull’infortunio di Loftus-Cheek: “Ha sentito tirare fra il pube e l’addominale, potrebbe non essere niente di muscolare ma vedremo dopo gli esami“. Sull’importanza del pubblico: “Il pubblico è fantastico, e l’energia che ci trasmette ci aiuta in un modo importante a livello emotivo. Mi auguro che tutto questo possa continuare“.

Allegri ha risposto a Pioli dicendo che non è matematico che vince lo Scudetto chi non ha le coppe, il mister risponde così: “Ha risposto bene perché io non ho detto che è matematico. Ho detto che non giocare le coppe ti dà qualche punto in più e lo penso ancora“.

Pioli è contento di come sta crescendo la squadra: “Adesso posso dire che siamo squadra, non ci sono giovani da inserire. E bisogna continuare. Difficoltà ci saranno, non sarà per un percorso netto, esemplare. So che posso contare su un gruppo forte. Dobbiamo continuare così“.

Se è la vittoria del mercato: “No, è la vittoria del club perché sta facendo cose incredibili. L’ho detto dall’inizio di avere una squadra forte“. Sul primo tempo del Milan: “Secondo me senza palla abbiamo lavorato bene anche nel primo tempo ma siamo stati larghi e lunghi e abbiamo sofferto le ripartenze. Abbiamo semplicato la costruzione“.