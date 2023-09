Milan-Lazio streaming e diretta tv: Sky o Dazn, dove vederla

Milan-Lazio è il match clou della 7.a giornata di Serie A. Dove vederlo in streaming e in diretta tv, sabato 30 settembre dalle ore 18

Il Milan, capolista della Serie A appaiato in vetta con l’Inter, ospita la Lazio nel terzo match casalingo stagionale. Le due squadre si ritrovano contro a San Siro a cinque mesi di distanza dall’ultimo confronto diretto in campionato, vinto dai rossoneri 2-0 con gol di Bennacer e Hernandez, entrambi a inizio partita.

Anche lo scorso maggio si giocava di sabato, un anticipo reso necessario dall’imminente Derby di andata della scorsa edizione di Champions League. Stessa motivazione dell’anticipo odierno con Milan e Lazio che torneranno in campo nella fase a gironi di CL rispettivamente contro Borussia Dortmund e Celtic Glasgow.

Contro i biancocelesti, Pioli cambierà la formazione titolare rispetto a quella schierata a Cagliari. Torna Maignan in porta. Kjaer al centro della difesa al posto di Thiaw (sempre titolare finora) con Tomori. Adli, dopo la convincente prestazione in Sardegna, partirà nuovamente dall’inizio al posto dell’infortunato Krunic con Reijnders e Loftus Cheek. In attacco, il tridente titolare con Giroud, Pulisic e Leao, quest’ultimo subentrato nei minuti finali nel turno infrasettimanale.

Milan-Lazio, dove vederla in diretta tv e in streaming

Milan-Lazio è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà visibile in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, tablet, decoder Sky Q e TimVision, Amazon Fire Stick, Apple tv e PC. Per chi vuole vederla in diretta Tv c’è l’opzione Zona Dazn, il canale visibile alla posizione 214 del decoder Sky e Tivusat, attivabile come opzione aggiuntiva dal proprio abbonamento.

Gli highlights di Milan-Lazio saranno immediatamente visibili al termine della partita su Sky Sport 24 e nello studio pre match di Salernitana-Inter, condotto da Alessandro Bonan. Su Dazn, in tarda serata, già disponibile la replica on demand del match.

Dopo quella odierna, il Milan disputerà altre due partite prima della pausa per le Nazionali di ottobre. Mercoledì 4 ottobre, la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund sarà trasmessa in esclusiva streaming su Amazon Prime Video. Sabato 7 ottobre, alle 20.45, trasferta con il Genoa a Marassi, visibile in simulcast su Dazn e Sky Sport, senza la diretta su Zona Dazn.

Dopo la pausa, trittico di impegni da urlo per i rossoneri contro Juventus (domenica 22 ottobre su Dazn e Zona Dazn), PSG (mercoledì 25 ottobre esclusiva su Amazon Prime Video) e Napoli (domenica 29 ottobre diretta su Dazn e Zona Dazn).