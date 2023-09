Milan Primavera, con la Fiorentina non basta Victor: risultato e classifica

I ragazzi di Ignazio Abate non vanno oltre il pari contro la formazione viola ma rimangono in vetta alla classifica insieme all’Inter

Si è da poco conclusa la sfida del Milan Primavera sul campo della Fiorentina, che era valida per la quinta giornata di campionato. I rossoneri arrivavano all’appuntamento ancora a punteggio pieno dopo aver vinto le prime quattro partite, ma non sono riusciti ad allungare la striscia positiva.

I ragazzi di Ignazio Abate avevano fatto 6 su 6 se si considerano anche le vittorie in Youth League contro il Newcastle e in Coppa Italia Primavera contro l’Entella, ma stavolta non sono riusciti ad uscire con un successo da questa trasferta. Il Diavolo aveva comunque iniziato bene questa partita andando all’intervallo in vantaggio grazie a una bella rete del centrocampista nigeriano Victor Eletu, che ha insaccato con un gran mancino nei minuti finali della prima frazione.

Ad inizio secondo tempo il Milan fallisce l’occasione del raddoppio con Francesco Camarda e poi i padroni di casa cominciano a reagire. Al minuto 64′ arriva l’episodio chiave del match perché l’arbitro concede un calcio di rigore a favore della Fiorentina e Tommaso Rubino lo realizza per l’1-1. Il risultato di parità persiste fino al termine della gara e i rossoneri salgono a quota 13 punti.

Fiorentina-Milan 1-1: il tabellino del match e la classifica

Per il Milan si tratta comunque di un pareggio positivo, che permette alla squadra di Abate di avanzare ancora in classifica e di rimanere in vetta, seppur in concomitanza con i rivali dell’Inter, e che fa rimanere anche la squadra imbattuta.

Fiorentina: Martinelli, Baroncelli, Biagetti, Braschi, Caprini, Denes, Harder, Romani, Rubino, Vigiani, Vitolo.

Milan (4-3-1-2): Bartoccioni; Bakoune (59′ Jimenez), Simic, Nissen, Magni; Eletu (81′ Malaspina), Stalmach (59′ Perrucci), Zeroli; Scotti; Camarda (71′ Bonomi), Sia (81′ Perina). All.: Abate.

La classifica: Milan, Inter 13; Lazio 10; Empoli, Sampdoria, Atalanta, Roma 7; Juventus, Monza, Torino 6; Genoa 5; Verona, Bologna, Sassuolo, Cagliari 4; Lecce 3; Fiorentina 2; Frosinone 0.