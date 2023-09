Okafor: “Sono felice del gol. Preferisco giocare a sinistra ma sono a disposizione”

Le dichiarazioni dell’attaccante svizzero, autore del gol del raddoppio che ha chiuso la partita, al termine di Milan-Lazio

Il Milan si è imposto per 2-0 sulla Lazio di Maurizio Sarri ed è salito a quota 18 punti in classifica, quindi momentaneamente da solo in testa. I ragazzi di Stefano Pioli hanno trovato dunque il terzo successo consecutivo e ora c’è il Borussia Dortmund.

Adesso la squadra di Stefano Pioli si godrà però questa vittoria meritata, ottenuta con grande spirito di squadra e con tutta la qualità dell’attacco. Nel nuovo attacco del Milan c’è anche un’altra soluzione come Noah Okafor che, dopo il gol alla prima da titolare nella trasferta contro il Cagliari, si è ripetuto anche oggi. Il giovane attaccante svizzero ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Olivier Giroud e si è fatto trovare di nuovo pronto segnando il gol del 2-0, che ha chiuso la partita.

A fine gara l’ex Salisburgo ha parlato ai microfoni di Dazn e ha affermato: “Sono molto felice di essere arrivato qui. Sto lavorando davvero tanto e sono contento di aver segnato anche oggi. Sono molto felice di essere in Serie A ma devo continuare a lavorare sono anche molto concentrato sul lavoro che devo fare qui al Milan”.

Okafor ha poi chiarito anche quale è la sua posizione preferita in campo: “Preferisco giocare sulla sinistra ma ovviamente mi metto a disposizione dell’allenatore per giocare ovunque e sono felice di essere a disposizione della squadra”.