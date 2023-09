Pulisic: “Mi diverto e le cose migliorano. Per lo Scudetto ci siamo anche noi”

L’esterno statunitense ha segnato il gol che ha sbloccato la sfida con la Lazio e ha parlato a fine partita ai microfoni di Dazn

Il Milan vince anche contro la Lazio e centra il suo terzo successo di fila dopo quelli contro Hellas Verona e Cagliari, balzando momentaneamente al comando della classifica in solitaria, in attesa del match dell’Inter di stasera.

I rossoneri hanno giocato una grande partita contro un avversario solido e temibile e si sono imposti grazie alla loro volontà e grinta. La squadra di Stefano Pioli ha lottato su ogni pallone ma il primo tempo è stato equilibrato e si è concluso in parità. Il Diavolo è riuscito a sbloccarla però nella ripresa con la terza rete in campionato di Christian Pulisic e poi ha chiuso il conto con il raddoppio di Noah Okafor per il 2-0 finale.

L’autore del gol che ha sbloccato il match, ovvero Pulisic, ha parlato al termine della gara contro i biancocelesti ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo spinto tanto anche nel primo tempo e nel secondo tempo siamo riusciti a vincere. Mi sto divertendo, non sono qui da tantissimo tempo ma le cose sta migliorando tanto partita dopo partita, come vedete”.

Pulisic ha infine parlato dei suoi obiettivi e di quelli di squadra: “Non voglio contare i gol che sto facendo e non voglio pensarci, ma spero di fare gol importanti come quello di oggi. Scudetto? Abbiamo delle buone chance per lo scudetto, ma pensiamo una gara per volta”.