Sarri: “Partita persa perché Leao ha una cilindrata diversa. Il Milan ha pressato 10 minuti”

Maurizio Sarri ha parlato al termine di Milan-Lazio, gara che i biancocelesti hanno perso per 2-0. Il tecnico non si è detto deluso dai suoi, anzi

Ancora una sconfitta per la Lazio, che in questo avvio di stagione ha perso ben quattro gare su sette. L’ultima appunto oggi contro il Milan di Stefano Pioli. La gara è stata decisa nel secondo tempo, grazie all’aggressività e alla grinta rossonera, e ai due gol di Pulisic e Okafor su assist di Leao. La Lazio ha giocato sicuramente un primo tempo migliore, per poi abbassarsi e diventare molto sterile nel secondo. Secondo Maurizio Sarri, però, la prestazione dei suoi è stata convincente nonostante la sconfitta. Intervistato a DAZN, ha parlato così.

Come il Milan ha vinto la gara: “Il primo tempo è stato notevole, abbiamo creato tante occasioni in parità e superiorità numerica. Abbiamo sofferto i primi minuti del secondo tempo, ma poi abbiamo giocato un buon spezzone di gara tra i due gol. La prestazione è stata di buon livello. Poi la partita la perdi in un quarto d’ora sull’accelerazione di giocatori che hanno una cilindrata diversa. La pressione del Milan è durata dieci minuti e non novanta minuti. Venire a giocare a San Siro prevede che ci siano dei blocchi di dieci quindici minuti in cui si va in difficoltà. Ma non è stata una difficoltà così grande”.