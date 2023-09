Scaroni: “C’è ancora una porta aperta su San Siro per lo stadio. Sempre grato a Maldini”

Paolo Scaroni ha parlato nel pre-partita di Milan-Lazio ai microfoni di DAZN. Le parole del Presidente rossonero di seguito.

Pochissimi minuti al fischio d’inizio di Milan-Lazio, big match della settima giornata di Serie A. Una gara che potrà dire tanto delle motivazioni delle due squadre. I rossoneri per mantenersi in vetta e attendere con tranquillità la partita dell’Inter, i biancocelesti per dare una scossa a questo pessimo avvio di stagione e per risalire la classifica. Si prospetta un match agguerrito e pieno di emozioni a San Siro, tra due formazioni di grande qualità grazie alle caratteristiche dei singoli e alle idee dei rispettivi allenatori.

Prima della gara oggi ha parlato Paolo Scaroni, Presidente rossonero che ha affrontato diversi temi nel pre-partita ai microfoni di DAZN. Il numero uno ha introdotto alcuni temi prima del fischio d’inizio. Focus sui risultati tra stadio, bilancio e resa sul campo della squadra di Pioli.

Come vede la squadra e se è soddisfatto: “Mi sembra che ci sia un clima che mi piace, di coesione. I nuovi si sono trovati molto bene con la squadra. E’ Pioli che fa il ritmo per tutti. Sono contento di quanto sto vedendo”.

Finalmente bilancio azzerato: “Non solo abbiamo un risultato positivo, ma lo abbiamo a monte dell’annata. Siamo riusciti ad avere un risultato in nero dopo tanto tempo. Io ho vissuto gli anni in cui perdevamo 150 milioni, quindi mi creda sono estremamente felice”.

Un focus sullo stadio: “Mi sembra che tutto proceda al meglio, anche se nel campo degli stadi c’è sempre da avere cautela. C’è ancora una porta aperta su San Siro, ma noi stiamo procedendo per le nostre idee”.

Nuova dirigenza e nuovi uomini: “I cambiamenti son sempre positivi. Abbiamo nuove forze, nuovi giocatori. Non dimentichiamo le cose buone che hanno fatto chi ci ha lasciato. Penso allo Scudetto, a Maldini e quanto gli sono grato. Guardo spesso la foto sul cellulare di me e lui che togliamo la torta”.