Tentazioni arabe per il milanista: assalto già a gennaio?

Un calciatore titolare del Milan potrebbe ricevere a breve importanti avance dai proprietari dell’Arabia Saudita, pronti a nuovi colpi.

Durante l’estate sono stati molti i colpi effettuati dai club dell’Arabia Saudita. Un vero e proprio assalto totale da parte dei proprietari arabi al calcio occidentale, con l’intento di far crescere la nomea e la qualità delle proprie squadre nazionali.

Basti pensare a nomi del calibro di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Neymar junior, tutti decisi a trasferirsi in medio oriente. Per motivi più economici che di prestigio. Ma il fatto sorprendente è che anche calciatori europei giovani, di grande prospettiva, hanno preferito i petroldollari sauditi rispetto ad altre proposte in campionati più affascinanti.

Anche calciatori di Serie A come l’ex romanista Ibanez o l’ex laziale Milinkovic-Savic, entrambi nel pieno della carriera, hanno accettato le ricche lusinghe della Saudi Pro League. La quale in futuro potrebbe arricchirsi ancor di più a livello tecnico: nel mirino già altri nomi esaltanti del calcio europeo.

Anche Maignan nel mirino degli arabi: offerta pronta

Il Milan è la prossima squadra europea che rischia l’assalto degli arabi ai propri gioielli. Come riportato oggi dal Corriere della Sera, in particolare un calciatore titolare della formazione di Stefano Pioli sarebbe finito nel mirino degli orientali.

Parliamo di Mike Maignan, portiere tra i più forti ed apprezzati in circolazione. Il numero 16 del Milan viene da stagioni esaltanti, ha già vinto uno Scudetto da titolare con i rossoneri e sembra essere un futuro crack di mercato. Anche per l’Arabia Saudita, tanto che i dirigenti di vari club del campionato arabo vogliono puntare su di lui.

Per Maignan sarebbe pronta un’offerta stellare, sia per il cartellino del portiere che a livello contrattuale, sulla falsa riga degli ingaggi prestigiosi già donati ai calciatori che hanno aderito alla Saudi Pro League. Non è da escludere che a gennaio possa concretizzarsi un vero e proprio assalto al classe ’95, che gioca nel Milan dal 2021.

Per difendersi da tali assalti, il Milan dovrà per questo motivo affrettare le trattative per il rinnovo di contratto di Maignan. La scadenza attuale del portiere è ancora lontana, fissata a giugno 2026. Ma va ridiscusso anche lo stipendio del francese, ad oggi fermo a 2,8 milioni netti. Certo è che gli arabi sarebbero pronti a quadruplicare tale ingaggio. Molto dipenderà dalla volontà di Magic Mike, che si trova molto bene in rossonero e preferirebbe (almeno per ora) restare nel calcio che conta.