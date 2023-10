All’Inter dopo aver sfiorato il Milan: scenario incredibile

La trattativa fra il club rossonero e l’attaccante era fallita in estate e adesso i nerazzurri sono tornati sulle sue tracce

Gli scenari di calciomercato, come tutti orami sappiamo, sono imprevedibili e non si può ormai più dare nulla per scontato. Dettagli economici, richieste dei procuratori e scelte personali portano a dei colpi di scena dell’ultimo minuto che fanno saltare le trattative.

Nell’estate che è appena passata sono state molte le situazioni di questo tipo, con affari saltati all’ultimo. I piani delle società sono quindi dovuti cambiare in corso d’opera per farsi prendere per la gola dai calciatori e dai rispettivi entourage, che ultimamente cambiano le carte in tavola all’ultimo minuto. O almeno queste sono le ricostruzioni.

Anche il Milan nell’ultima sessione estiva di mercato non è riuscita a chiudere un colpo sul quale credeva fortemente e ha dovuto ripiegare su un’alternativa last minute. Parliamo delle trattative per l’attaccante che avrebbe rappresentato il vice Giroud, con Mehdi Taremi del Porto che nelle ultime ore di mercato sembrava destinato a diventare un nuovo calciatore del Diavolo. Poi la trattativa è naufragata e la società rossonera ha virato su Luka Jovic, arrivato a titolo gratuito dalla Fiorentina.

L’Inter torna su Taremi ma il prezzo è sempre alto

Taremi rappresentava una delle prime scelte per il Milan, considerata l’ottima passata stagione con i Dragoes. L’iraniano aveva messo a segno ben 19 gol fra campionato, coppa nazionale e Champions League.

Alla fine il tutto si è però appunto concluso in un nulla di fatto e il classe 1992 è rimasto al Porto. Ora però sembra che sia l’Inter ad aver messo di nuovo nel mirino l’attaccante, già seguito dai nerazzurri anche in estate. Il Biscione aveva poi deciso di puntare su Marko Arnautovic per via dei costi inferiori, ma l’austriaco si è però infortunato e dovrà stare lontano dai campi per diversi mesi. Per questo l’Inter è tornata a pensare seriamente a Taremi.

Il giocatore piace molto a Simone Inzaghi ma il Porto continua a chiedere cifre alte per il suo cartellino, nonostante il contratto dell’attaccante con il club portoghese scada a giugno 2024. Il presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, ha rifiutato finora tutte le offerte, e i nerazzurri dovranno alzare la posta se vogliono davvero arrivare al 31enne.